軍情動態》反制中國鴨霸 美菲海防隊擬在南海聯合巡邏

菲國海防隊指控中國海警船在南海以「軍事級雷射光」，照射菲國海防隊員，導致組員暫時失明。（美聯社檔案照）

2023/02/21 06:21

〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓官員20日表示，菲國和美國正就海岸防衛隊進行聯合巡邏，包括在有爭議的南海海域執行任務進行討論，並打算將可在海上停留10天以上的巡邏艦艇，從目前的3艘增加到20艘。

路透報導，菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）南海事務發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）。告訴美國有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines），與美國的協商已進展到超越初期階段，進行聯合巡邏的可能性相當高。但他並未提供聯合巡邏任務的規模或時間等細節。

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本月稍早，美國國防部表示，美菲已同意在南海重新展開聯合海事巡邏任務。塔瑞耶拉表示，由於五角大廈也支持菲國海軍與美國海軍聯合巡邏，因此兩國海防隊聯合執行海巡任務勢必成真，而且還可能在南海進行，以支持美國政府主張的航行自由權利。

據報導，中國駐馬尼拉大使館對此暫無評論。

另據彭博報導，塔瑞耶拉表示，菲國海防隊需要獲得更多可在海上停留10天以上的艦艇，從目前的3艘增加到20艘。此外，菲國海防隊還推動在巴拉望、蘇比克、民都洛，以及菲律賓北部地區設立反應基地。

本月稍早，菲國海防隊指控中國海警船在南海以「軍事級雷射光」，照射菲國海防隊員，導致組員暫時失明，地點位於距離菲國陸戰隊看守的南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）近20公里處，中方則反控對方未經允許駛入該海域。

對此，菲國政府向中國駐馬尼拉大使館發出措辭強硬的抗議，菲國總統小馬可仕罕見地親自召見中國大使黃溪連表達關切，隨後更傳出美菲將在今年第二季舉行2015年以來最大規模的聯合演習。

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