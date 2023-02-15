中國海警雷射攻擊後 美菲將辦2015年來最大聯合軍演

在中國海警船以軍用級雷射2次攻擊菲律賓海防隊後，菲律賓陸軍司令布勞納15日表示，菲律賓和美國今年將實施自2015年來最大規模的聯合軍事演習。（路透）

2023/02/15 23:31

〔編譯楊芙宜／台北報導〕中國軍事挑釁行徑使南海緊張情勢加劇。在中國海警船日前以「軍用級雷射」2次攻擊菲律賓海岸防衛隊、致菲國船員暫時失明的挑釁行徑曝光後，菲律賓陸軍司令布勞納（Romeo Brawner）15日表示，菲律賓和美國今年將實施自2015年來最大規模的聯合軍事演習；菲律賓陸軍準備捍衛菲國領土的重點，正從「內部安全行動轉向領土防禦」。

路透報導，菲律賓總統小馬可仕領導下與美國的關係改善，菲律賓本週甫針對中國軍用雷射攻擊事件公開譴責、向北京提出正式外交抗議之際，菲律賓軍方15日就對媒體表示，今年度美國和菲律賓的年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習將擴大規模。

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菲律賓陸軍司令布勞納表示，年度「肩並肩」聯合軍演將在第2季實施，參與部隊人數就會超過先前約8900人，「我們正在做的所有這些演習，都是在應對我們未來可能面臨的各類型威脅」。

另據中央社報導，布勞納還對媒體指出，菲律賓陸軍在雷射事件發生前，已為捍衛菲國領土展開準備，「我們現在聚焦重點正從內部安全行動轉向領土防禦」；世界各國陸軍普遍認為，「戰爭會在陸地上進行」，因此，我們必須做好準備。

美國之音（VOA）報導，在中國海警雷射攻擊菲律賓海防隊艦艇後，美軍印太司令部14日在推特上宣布，美軍陸戰隊太平洋部隊與陸戰隊第31遠征部隊甫在菲律賓海實施了一次「攻船」演習，以支持自由開放印太地區。

同日，小馬可仕召見中國駐菲大使黃溪連，當面質問中國海警船將「軍用雷射」照向菲國海防隊巡邏艇事件，並對中方針對菲國海防隊和漁民的頻繁挑釁行為表達「嚴重關切」。

菲律賓海巡隊13日指中國海警本月6日前在菲國陸戰隊看守的南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）將近20公里處，2度以軍用級雷射照射菲方船隻，並冒著碰撞風險逼近距菲船僅約140公尺範圍，阻撓菲方補給行動。

美國五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）推文表示，華盛頓和菲律賓盟邦將會加倍致力強化菲國軍事和海防的防衛能力，一起肩並肩努力維護基於規則的國際秩序。

近來，美菲已同意恢復海上聯合巡邏，並協議允許美軍進入菲國另外4座軍事基地。菲律賓同意讓美軍使用菲國更多軍事基地，以嚇阻中國在南海、台灣海峽日益升高的挑釁行徑。

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