菲律賓怒控 中國海警以雷射光攻擊菲海防船員

菲律賓海岸防衛隊十二日發布聲明，指控一艘中國海警船六日在南海朝菲國海警船發射軍用等級雷射光。（美聯社）

2023/02/14 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓海岸防衛隊十二日發布聲明，指控一艘中國海警船六日在南海朝菲國海警船發射軍用等級雷射光，導致菲國船員短暫失明，是公然侵犯菲國主權的行為。菲國軍方隨後怒斥行徑「冒犯」，要求中國政府約束海警隊。中國外交部則辯稱，中國海警是「依法」行事。

據報導，菲國海防隊船隻「馬拉帕斯加號」（BRP Malapascua）六日駛抵菲國專屬經濟區仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，即仁愛礁）廿公里處時，舷號五二○五的中國海警船在馬拉帕斯加號前方七．四公里處駛過，企圖促使馬拉帕斯加號改變方向。期間，中國海警船一度距離馬拉帕斯加號右舷船尾僅一三七公尺，雙方當時利用無線電互相喊話，中方警告馬拉帕斯加號已進入中國管轄範圍。

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船員短暫失明 菲斥中侵犯主權

傍晚六時後，中國海警船兩度向馬拉帕斯加號發射綠色雷射光，導致馬拉帕斯加號駕駛台和主指揮中心的船員短暫失明十至十五秒，尚不知是否對健康造成長期影響。菲國海防隊發言人巴里羅（Armando Balilo）表示，這不是中國船隻首次阻撓菲國海防船，卻是第一次朝菲國人員發射雷射光攻擊。

菲國海防隊海上安全司令部顧問塔里耶拉（Jay Tarriela）則說，這並非中國船隻第一次用光線騷擾菲國船隻。去年六月，菲國海防拖船「哈巴格特號」（BRP Habagat）也曾在南沙群島楊信沙洲（panata island）被中國海軍船隻跟蹤及騷擾，中方還用探照燈向菲方照射廿分鐘，並用藍色光的訊號燈照向哈巴格特號駕駛台，導致當班的船員出現短暫失明及皮膚搔癢。

中國︰菲船擅闖中國水域 依法行事

據了解，菲國在仁愛暗沙設有軍事基地，事發時，馬拉帕斯加號正隨同一艘補給船前往當地，卻遭中國海警船惡意進逼。菲國海防隊嚴厲譴責中方「刻意阻礙菲國政府船隻運送食物和物資給我國軍方人員」，「明顯侵犯菲律賓在西菲律賓海的主權」。菲國軍方發言人艾吉拉（Medel Aguilar）引述防長說法，怒斥中國海警行為「冒犯且不安全」，呼籲中國政府約束其海警隊，別再做出危害人命的挑釁行為。

對此，中國外交部發言人汪文斌反咬菲國海防船擅闖中國水域，中國海警船是依據國內法和國際法，維護中國主權和海上秩序，希望菲方切實尊重。

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