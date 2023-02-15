為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    打擊恐怖分子 菲海軍換裝現代化飛彈巡邏快艇

    菲律賓海軍的「翠鳥5型」（Shaldag Mk.V）飛彈巡邏快艇。（圖片擷取自拉斐爾先進防禦系統公司臉書）

    菲律賓海軍的「翠鳥5型」（Shaldag Mk.V）飛彈巡邏快艇。（圖片擷取自拉斐爾先進防禦系統公司臉書）

    2023/02/15 17:43

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓駐以色列大使Pedro Junie Laylo, Jr及菲律賓準將Carlo Lagasca2月5日出席了在以色列海法造船廠舉行的2艘菲律賓海軍飛彈快艇「翠鳥5型」海上試航儀式。

    這是菲律賓武裝部隊現代化「地平線2號」計畫的一部分內容、海軍「快速攻擊攔截—飛彈（FAIC-M）項目第二批的兩艘快艇，預計將在4月抵達菲律賓進行交艦儀式，首批已有2艘服役。菲國三軍現代化計畫的FAIC-M項目，以100億菲律賓彼索（約台幣55億）的國防預算，向以色列造船廠共採購9艘「翠鳥5型」（Shaldag Mk.V）快速巡邏艇。

    根據軍聞網站「MilitaryLeak」報導，這個預算計畫中，將有6艘在以色列海法造船廠建造，另外3艘則在菲律賓甲米地市的海軍造船廠建造，這些快艇將部署在民答那峨島，因其最適合在複雜地形及原始環境中作業，不僅可以有效威懾恐怖組織，更可以有效遏制在沿海地區活動的其他不法分子。

    翠鳥系列快艇原為以色列海軍開發，目前在全球軍事與執法領域獲得不少國家採用，而菲國採購的Mk.V版本加長艇身至32公尺，則具有搭配25或30公厘機砲的遙控武器站，此外，兩舷還各安裝1座遙控12.7公厘重機槍，之後還將安裝射程達25公里的「長釘-視距外」（Spike-NLOS）飛彈，成為一款輕型飛彈巡邏快艇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不滿中國海警對菲船用雷射光 菲律賓總統召中國大使質問
    2023/02/14 21:00

    不滿中國海警對菲船用雷射光 菲律賓總統召中國大使質問
    日本在南海替美國補位 將提供菲律賓直升機與坦克
    2023/02/14 13:40

    日本在南海替美國補位 將提供菲律賓直升機與坦克

    年後小腹變大腹 用這一招排便超順暢
    小馬可仕訪日 美日菲3國防務合作確立「對抗中國之弧」
    2023/02/10 05:37

    小馬可仕訪日 美日菲3國防務合作確立「對抗中國之弧」
    中國海警船騷擾漁民 菲律賓增加南海部署反制
    2023/02/06 19:42

    中國海警船騷擾漁民 菲律賓增加南海部署反制

    急速降溫猝死率高「禦寒被」穩循環！
    反制中國威脅 美軍在菲律賓的10個軍事基地部署曝光
    2023/02/03 16:17

    反制中國威脅 美軍在菲律賓的10個軍事基地部署曝光
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播