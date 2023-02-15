打擊恐怖分子 菲海軍換裝現代化飛彈巡邏快艇

菲律賓海軍的「翠鳥5型」（Shaldag Mk.V）飛彈巡邏快艇。（圖片擷取自拉斐爾先進防禦系統公司臉書）

2023/02/15 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓駐以色列大使Pedro Junie Laylo, Jr及菲律賓準將Carlo Lagasca2月5日出席了在以色列海法造船廠舉行的2艘菲律賓海軍飛彈快艇「翠鳥5型」海上試航儀式。

這是菲律賓武裝部隊現代化「地平線2號」計畫的一部分內容、海軍「快速攻擊攔截—飛彈（FAIC-M）項目第二批的兩艘快艇，預計將在4月抵達菲律賓進行交艦儀式，首批已有2艘服役。菲國三軍現代化計畫的FAIC-M項目，以100億菲律賓彼索（約台幣55億）的國防預算，向以色列造船廠共採購9艘「翠鳥5型」（Shaldag Mk.V）快速巡邏艇。

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根據軍聞網站「MilitaryLeak」報導，這個預算計畫中，將有6艘在以色列海法造船廠建造，另外3艘則在菲律賓甲米地市的海軍造船廠建造，這些快艇將部署在民答那峨島，因其最適合在複雜地形及原始環境中作業，不僅可以有效威懾恐怖組織，更可以有效遏制在沿海地區活動的其他不法分子。

翠鳥系列快艇原為以色列海軍開發，目前在全球軍事與執法領域獲得不少國家採用，而菲國採購的Mk.V版本加長艇身至32公尺，則具有搭配25或30公厘機砲的遙控武器站，此外，兩舷還各安裝1座遙控12.7公厘重機槍，之後還將安裝射程達25公里的「長釘-視距外」（Spike-NLOS）飛彈，成為一款輕型飛彈巡邏快艇。

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