精準！ 赫爾松俄軍飛彈陣地 遭烏軍襲擊爆炸

2023/02/19 14:06

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中,有消息指出烏南赫爾松州俄佔領區的查普林卡(Chaplynka),有處俄軍飛彈陣地被烏軍襲擊發生大爆炸,1組S-300/S-400防空飛彈遭烏軍炸毀。

推特帳號「@NOELreports」在推特PO出一段影片,可以看到影片中的遠處地平線有白色的濃煙直沖天際,濃煙上升處周圍有小朵濃煙緩慢升起,「@NOELreports」在推文中表示,「據說是赫爾松俄佔領區的查普林卡被烏克蘭武裝部隊襲擊的畫面,烏軍聲稱1個俄羅斯飛彈陣地被擊中。」

俄烏戰爭即將屆滿1年,美國中央情報局(CIA)前局長、陸軍退役四星上將裴卓斯(David Petraeus)受訪時表示,烏克蘭在夏季可能在局部地區能讓俄軍崩潰,如果俄羅斯損失繼續增加,克里姆林宮在某個時刻就必須意識到戰爭無法持續發展。

Footage of what is said to be yesterday's hit on Chaplynka in occupied Kherson region. It was reported that a Russian missile complex was hit. pic.twitter.com/XsvlMRbDZ3