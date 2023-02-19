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    精準！ 赫爾松俄軍飛彈陣地 遭烏軍襲擊爆炸

    烏南赫爾松州俄佔領區的查普林卡（Chaplynka），有處俄軍飛彈陣地被烏軍襲擊發生大爆炸，1組S-300/S-400防空飛彈遭烏軍炸毀。（圖擷自推特）

    烏南赫爾松州俄佔領區的查普林卡（Chaplynka），有處俄軍飛彈陣地被烏軍襲擊發生大爆炸，1組S-300/S-400防空飛彈遭烏軍炸毀。（圖擷自推特）

    2023/02/19 14:06

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中，有消息指出烏南赫爾松州俄佔領區的查普林卡（Chaplynka），有處俄軍飛彈陣地被烏軍襲擊發生大爆炸，1組S-300/S-400防空飛彈遭烏軍炸毀。

    推特帳號「@NOELreports」在推特PO出一段影片，可以看到影片中的遠處地平線有白色的濃煙直沖天際，濃煙上升處周圍有小朵濃煙緩慢升起，「@NOELreports」在推文中表示，「據說是赫爾松俄佔領區的查普林卡被烏克蘭武裝部隊襲擊的畫面，烏軍聲稱1個俄羅斯飛彈陣地被擊中。」

    俄烏戰爭即將屆滿1年，美國中央情報局（CIA）前局長、陸軍退役四星上將裴卓斯（David Petraeus）受訪時表示，烏克蘭在夏季可能在局部地區能讓俄軍崩潰，如果俄羅斯損失繼續增加，克里姆林宮在某個時刻就必須意識到戰爭無法持續發展。

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