抗議司法改革浪潮持續延燒 傳美參院領袖將訪以色列

外媒指出，美參院領袖舒默可能將在23日至25日拜訪以色列，會見該國高級官員。圖為參加記者會的舒默。（路透）

2023/02/16 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國內抗議司法改革聲浪不減反增，據外媒披露，美國參議院領袖舒默（Chuck Schumer）極有可能在23日至25日訪問以色列，會見以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）、美駐以色列大使尼德斯（Tom Nides）和以色列在野黨領袖拉皮德（Yair Lapid）。

美國新聞網站「Axios」於15日獨家報導，據以色列外交部官員透露，舒默有望在下週、23日至25日拜訪以色列，與以色列國內高級官員會面。以色列國內現正經歷民主政治危機，數萬名民眾上街抗議總理納坦雅胡欲推行的司法改革，疾呼這將會剝奪法院監督官員的權利。

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美國國會民主黨員對以國目前相當具有爭議性的司法改革感到擔憂，恐影響以色列和美國兩國的雙邊關係。據悉，目前尚不清楚舒默是否會訪問約旦河西岸的巴勒斯坦官員。

美國總統拜登曾對「紐約時報」表示，以色列的司法系統若需任何改革，應建立在共識基礎之上進行，這樣做不但能獲得民眾認可，經改革後的司法系統也才能走得長遠。他指出，美國和以色列兩國的民主奧妙之處在於都建立在「獨立的司法機關」，以及三權相互制衡的根本。

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