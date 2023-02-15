疑中國偵查氣球3度侵領空 日本擬放寬標準允自衛隊擊落！

日本防衛省正考慮放寬自衛隊使用武器標準，以便在發現外來無人航空器時作出反應。圖為日本航空自衛隊F-15戰機。（法新社）

2023/02/15 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球本月上旬因為闖入美國領空遭擊落，華府同時警告中國的「氣球艦隊」正侵犯全球五大洲多國主權，各國紛紛釋出目擊不明偵查氣球情報，引起國際高度關注。日本政府今天（15日）透露，防衛省正研究放寬使用武器的標準，以便在發現未通報外來航空器時，允許自衛隊能開火擊落。

根據a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA150KX0V10C23A2000000/" target="_blank">《日本經濟新聞》 報導，日本防衛省14日晚間發表聲明指出，近年至少3度在日本領空發現氣球型不明飛行物體，包括2019年11月在鹿兒島縣薩摩川內市、2020年6月在宮城縣仙台市、2021年9月在青森縣八戶市上空，強烈懷疑都是中國的無人高空氣球，引發日本社會熱議。

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日本《自衛隊法》第84條規定，外國航空器未經許可進入日本領空違反國際法，自衛隊得以採取「必要措施」逼迫對方降落或離開領空空域，但只有在對方發動攻擊、內部必須緊急疏散等狀況下，自衛隊才能開火。

對此，自民黨安全保障調査會幹事長木原稔今天在黨內「防衛委員會聯席會議」上透露，防衛省正重新審查相關規定，考慮放寬自衛隊使用武器的標準，以便第一時間將外國可疑的無人偵查器擊落，避免情資外洩。

內閣官房長官松野博一也在該會議上重申，日本正將與盟友和志同道合的國家密切合作，針對無人偵查航空器蒐集相關信息並進行警告和監視。

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