科學家研發出超短效男性避孕藥 30分鐘見效、1天內失效

男用避孕藥物在小鼠實驗中展現應用潛力，圖為實驗中「被定住」的精子（右）與一般狀態下精子的對照圖。（圖擷取自美國國立衛生研究院官網）

2023/02/15 16:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕男性避孕方法傳統上僅限於保險套或輸精管切除術，由於許多原因，這並不是理想的解決方案。現在，科學家們已經發現一種細胞通路或開關，可以阻止精子游動，達到避孕效果，他們展示了一種有希望的新方法，其形式是一種藥片，可以在事前服用，大大降低24小時的生育能力。目前仍在老鼠實驗階段。

幾十年來，由於避孕藥的出現，女性承擔了大部分的避孕責任，但是男性的同類產品仍然沒有得到科學的認可。過去的嘗試不斷被證明是無效的，不是有太多副作用，就是需要很長的時間來啟動或消退。

請繼續往下閱讀...

但是由紐約威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）的科學家開發一種新藥似乎可以解決所有這些問題。他們針對的「精子游動」開關，是一種稱為「可溶性腺苷酸環化酶」（soluble adenylyl cyclase，sAC）的細胞訊號蛋白。

他們發現，sAC抑製劑可以降低小鼠和人類的精子活力，這是精子功能的一個關鍵指標。而這項實驗性男性藥丸「TDI-11861」，可以抑制或阻斷sAC。

在測試中，科學家給公鼠注射了一劑「TDI-11861」，並讓牠們母鼠「自由交歡」，但即使經過52次交配嘗試，也沒有一隻母鼠懷孕。相比之下，對照組約有3分之1的母鼠受孕。

重要的是，研究人員說，這種藥物起作用很快，在30至60分鐘內就抑制了小鼠的精子，並在2個半小時內保持100%有效。到3小時後，一些精子開始恢復活力，24小時後，小鼠基本上恢復了全部生育能力。

科學家指出這項方法的優勢之一，是不會破壞睪固酮（testosterone，睪丸激素），也不會引起任何男性荷爾蒙（male hormone，雄性激素）缺乏症的副作用。一般女性口服避孕丸含有小量的合成雌激素或黃體素，藉由干擾體內的正常荷爾蒙，阻止排卵產生避孕效果。

研究團隊預計將進行更多試驗，接下來會再轉至兔子身上試驗，最後再用於人類臨床試驗。

研究成果發表在最新一期《自然-通訊》（ Nature Communications）期刊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法