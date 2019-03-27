新型男性口服避孕藥 通過人體安全性評估

2019-03-27 23:51

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國華盛頓大學醫學院與加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究團隊，日前在美國內分泌學會2019年會（ENDO 2019）發表男性口服避孕藥「11-beta-MNTDC」的第一階段人體試驗結果，證實該藥已通過安全性評估。「11-beta-MNTDC」有望在10年內上市。

在第一階段人體試驗，40名健康男性每天服用一片「11-beta-MNTDC」或安慰劑，連續治療28天；其中10人服用安慰劑，14人服用200毫克藥物劑量，16人服用400毫克藥物劑量。該藥是一種改良的睪固酮，可模擬雄性激素和黃體素的聯合作用，抑制人體產生有受精能力的精子。

研究團隊指出，受試者僅出現輕微副作用，包括疲勞、長痘痘、頭痛、性慾輕微降低、輕度勃起功能障礙；服用200毫克、400毫克藥物劑量的受試者，平均體重增加約1.27公斤、1.9公斤。該藥將進行更長期的人體試驗，並徵求有性生活的夫妻受試。該團隊也在開發另一款男性口服避孕藥「DMAU」。

英國廣播公司（BBC）報導，女性口服避孕藥已問世近60年，男性口服避孕藥卻進度緩慢，主要的困難在於藥物副作用、商業考量等。在生物機制上，抑制精子生成卻不影響性慾或勃起功能，堪稱一大挑戰。而相較於口服避孕藥，男性更關注並更願意購買壯陽藥物。

製藥公司相較於治療勃起功能障礙的藥物，普遍對男性口服避孕藥物興趣缺缺。英國一項男性口服避孕藥的調查顯示，逾50％女性擔心男性伴侶可能忘記定時服用避孕藥。所幸，除了口服避孕藥，長效性避孕針劑、可塗抹於皮膚或生殖器的避孕凝膠等，也都有科學家正在為男性研發。

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