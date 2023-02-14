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    不滿中國海警對菲漁民用雷射光 菲律賓總統召中國大使質問

    菲律賓總統小馬可仕（右）今日召見中國駐菲大使黃溪連（左）。（擷取自推特）

    菲律賓總統小馬可仕（右）今日召見中國駐菲大使黃溪連（左）。（擷取自推特）

    2023/02/14 21:00

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統府表示，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今（14）日召見了中國駐菲大使黃溪連，針對近期中國海警船的敵意行為表達了嚴正抗議。

    菲律賓媒體《拉普勒》（Rappler）報導，菲律賓總統府在聲明中指出：「總統在這個下午召見中國大使黃溪連，對中國向菲律賓海岸防衛隊與菲律賓漁民採取行動越來越頻繁和強烈的狀況表達嚴重關切，最近的一次更是對我們的菲律賓海岸防衛隊船隻使用了軍用等級的雷射光」。

    《拉普勒》指出，這是黃溪連第三度被菲律賓政府召見，而前兩次僅是被召見至菲律賓外交部，另外這也是菲律賓總統近來首次召見中國大使，前總統杜特蒂在任內從未（Rodrigo Duterte）召見中國大使。

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