美空域不明物體激增 前官員：對手以低成本裝置騷擾美國空域

美國國防部近來偵測到空域出現很多不明物體。（美聯社）

2023/02/13 20:32

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國2月以來已擊落4個入侵領空的飛行物體，除了第1個證實是中國高空氣球外，另3個尚待調查。為何突然冒出這麼多飛行物體，以及目的何在？都令各界不解。《紐約時報》引述五角大廈前軍事情報官員指出，不排除中國或其他外國勢力持續發射低階技術裝置，企圖在不耗費成本的狀況下騷擾美國領空。

紐時指出，中國間諜氣球入侵美國領空後，北美防空司令部（NORAD）調高了雷達系統的敏銳度，因而追蹤到以前可能放過的物體，且官員並未完全否認存在更多物體的可能性。也有官員稱，增加的不明物體可能來自中國或其他外國勢力，企圖在中國間諜氣球事件後，測試美國偵察能力。美方正在檢查飛行物體被擊落前，由飛行員觀測到的影像和傳感器數據，其來源和用途暫未能得到證實。

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另有一說是，這些被擊落的物體可能來自外星訪客。雖然北美航太防衛司令范赫克（Glen VanHerck）稱現階段不排除任何可能性，但其他國安官員直接駁斥這類臆測，「沒人覺得這些物體是在地球以外製造的裝置。」

值得注意的是，在2017年以前負責國防部「不明飛行物」（U.F.O）計畫的軍事情報官員艾里松多（Luis Elizondo）表示，拜登政府必須設法平衡對美國空域事件的警戒，不能每次空中出現未知物體就被「牽著鼻子走」。他警告，美國的對手多年來一直朝美國領空發射低階技術的裝置，「對中國而言，這是一種影響力大，而且成本低廉的辦法。你愈仰望天空，看到的就愈多。」

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