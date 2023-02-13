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    UFO年？胡錫進推文模糊焦點 網友酸爆：來自「中國星球」

    中國今天傳出消息，稱有不明飛行物出現在山東青島附近海域，官方也證實此消息為真，目前正在準備擊落。對此，前《環球時報》總編輯胡錫進也表示，今年可以說是不明飛行物之年（the year of UFO），太神祕了！（彭博檔案照）

    中國今天傳出消息，稱有不明飛行物出現在山東青島附近海域，官方也證實此消息為真，目前正在準備擊落。對此，前《環球時報》總編輯胡錫進也表示，今年可以說是不明飛行物之年（the year of UFO），太神祕了！（彭博檔案照）

    2023/02/13 00:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美國、加拿大近來接連擊落3具侵入領空的疑似中國間諜氣球，中國12日也傳出山東青島、日照附近海面上空出現不明飛行物，官方證實「正準備擊落」。前《環球時報》總編輯胡錫進12日晚間發文指稱，今年不明飛行物真多，算是「不明飛行物之年」（the year of UFO），「太神祕了」！

    綜合中媒報導，中國山東省青島市即墨區海洋發展局發出通知，指稱接到市政府通知，日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落。請海上作業漁船注意避險，具體位置東經120度51分，北緯35度37分。這份通知中還提到，如有降落物落在漁船附近，請協助拍照取證；如條件允許，請協助打撈。這消息一傳出，在中國、台灣都引起注目，甚至在日本也引起熱議。

    消息傳出後，許多網友推測，這或許是中方對應這陣子在北美出現的中國間諜氣球風波，硬是編出來自導自演的戲碼，想在中國領空也抓到來路不明的高空氣球、模糊焦點。消息傳出不久，胡錫進在推特貼文寫下：「今年可以說是不明飛行物之年（the year of UFO），太神祕了！」

    不過，這則推文馬上被吐槽「奇怪的是，外星人在他們的所有部位都使用相同的中國漢字。那是瘋狂的巧合」、「可能中國發射了自己的氣球並將其擊落，這樣當他們將氣球送往其他國家時就不會有人懷疑」、「也許外星人來自中國星球」。

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