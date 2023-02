UFO年？胡錫進推文模糊焦點 網友酸爆：來自「中國星球」

2023/02/13 00:09

〔即時新聞/綜合報導〕美國、加拿大近來接連擊落3具侵入領空的疑似中國間諜氣球,中國12日也傳出山東青島、日照附近海面上空出現不明飛行物,官方證實「正準備擊落」。前《環球時報》總編輯胡錫進12日晚間發文指稱,今年不明飛行物真多,算是「不明飛行物之年」(the year of UFO),「太神祕了」!

綜合中媒報導,中國山東省青島市即墨區海洋發展局發出通知,指稱接到市政府通知,日照附近海域發現不明飛行物,正準備擊落。請海上作業漁船注意避險,具體位置東經120度51分,北緯35度37分。這份通知中還提到,如有降落物落在漁船附近,請協助拍照取證;如條件允許,請協助打撈。這消息一傳出,在中國、台灣都引起注目,甚至在日本也引起熱議。

消息傳出後,許多網友推測,這或許是中方對應這陣子在北美出現的中國間諜氣球風波,硬是編出來自導自演的戲碼,想在中國領空也抓到來路不明的高空氣球、模糊焦點。消息傳出不久,胡錫進在推特貼文寫下:「今年可以說是不明飛行物之年(the year of UFO),太神祕了!」

不過,這則推文馬上被吐槽「奇怪的是,外星人在他們的所有部位都使用相同的中國漢字。那是瘋狂的巧合」、「可能中國發射了自己的氣球並將其擊落,這樣當他們將氣球送往其他國家時就不會有人懷疑」、「也許外星人來自中國星球」。

An unidentified flying object was reportedly found in the waters near Rizhao, E. China’s Shandong Province and was about to be shot down. This year can be called the year of UFO. It’s so mysterious.