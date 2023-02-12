自導自演？中方稱「不明飛行物」現蹤山東海域 正「準備擊落」
〔即時新聞／綜合報導〕日前中國一顆間諜氣球飛越美國上空，引發國際間的關注。而今天（12日）中國則傳出，有不明飛行物體出現在山東沿海，中國官方目前正準備擊落。不過消息一出，卻引發許多網友吐槽。
綜合中媒報導，今天中國社群媒體流傳，山東青島即墨區海洋發展局發出通知給當地居民，稱「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」；通知中還提到，如果有降落物落在漁船附近，請協助拍照存證，若條件允許也請協助打撈。
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消息一出，引發網路熱議，不過許多網友懷疑這是中方為了因應先前間諜氣球風波，所自導自演的戲碼，紛紛吐槽「又開始自導自演了」、「反正一通演戲，打撈起來部件設施都是英文，就說是美國幹的」、「人家有民主，他們說他們也有；人家有chat GPT，他們說它們也有；人家發現了他們的氣球，他們也說他們也發現了人家的......非常小學生的做法」、「除非全程直播，不然就是栽贓了」、「是因為氣球的事而找回面子嗎？！」
此則消息也在日本引起廣泛討論，在日本雅虎新聞底下，短短2小時以內就有超過3000則的討論，多數日本網友也認為，此事件是中國自導自演的機率非常高。
网友投稿— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） February 12, 2023
日照附近海域发现不明飞行物，有关部门正准备击落
2月12日，青岛即墨区海洋发展局回应“日照附近海域发现不明飞行物，正准备击落”：确有此事，不明飞行物具体是什么尚未接到通知，已短信通知附近渔民注意安全。 pic.twitter.com/PajmweVsha
今天中國社群媒體流傳，山東青島即墨區海洋發展局發出通知給當地居民，稱「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」；通知中還提到，如果有降落物落在漁船附近，請協助拍照存證，若條件允許也請協助打撈。（圖取自微博）