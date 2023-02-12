為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    自導自演？中方稱「不明飛行物」現蹤山東海域 正「準備擊落」

    中國社群媒體傳出，山東青島即墨區海洋發展局發出通知給當地居民，稱「附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」。（圖取自微博、推特、Google Map；本報合成）

    中國社群媒體傳出，山東青島即墨區海洋發展局發出通知給當地居民，稱「附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」。（圖取自微博、推特、Google Map；本報合成）

    2023/02/12 22:22

    〔即時新聞／綜合報導〕日前中國一顆間諜氣球飛越美國上空，引發國際間的關注。而今天（12日）中國則傳出，有不明飛行物體出現在山東沿海，中國官方目前正準備擊落。不過消息一出，卻引發許多網友吐槽。

    綜合中媒報導，今天中國社群媒體流傳，山東青島即墨區海洋發展局發出通知給當地居民，稱「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」；通知中還提到，如果有降落物落在漁船附近，請協助拍照存證，若條件允許也請協助打撈。

    消息一出，引發網路熱議，不過許多網友懷疑這是中方為了因應先前間諜氣球風波，所自導自演的戲碼，紛紛吐槽「又開始自導自演了」、「反正一通演戲，打撈起來部件設施都是英文，就說是美國幹的」、「人家有民主，他們說他們也有；人家有chat GPT，他們說它們也有；人家發現了他們的氣球，他們也說他們也發現了人家的......非常小學生的做法」、「除非全程直播，不然就是栽贓了」、「是因為氣球的事而找回面子嗎？！」

    此則消息也在日本引起廣泛討論，在日本雅虎新聞底下，短短2小時以內就有超過3000則的討論，多數日本網友也認為，此事件是中國自導自演的機率非常高。

    日前中國一顆間諜氣球飛越美國上空，引發國際間的關注。（法新社）

    日前中國一顆間諜氣球飛越美國上空，引發國際間的關注。（法新社）

    今天中國社群媒體流傳，山東青島即墨區海洋發展局發出通知給當地居民，稱「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」；通知中還提到，如果有降落物落在漁船附近，請協助拍照存證，若條件允許也請協助打撈。（圖取自微博）

    今天中國社群媒體流傳，山東青島即墨區海洋發展局發出通知給當地居民，稱「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」；通知中還提到，如果有降落物落在漁船附近，請協助拍照存證，若條件允許也請協助打撈。（圖取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    CNN：美國去年就有「追蹤中國氣球」方法
    2023/02/11 23:06

    CNN：美國去年就有「追蹤中國氣球」方法
    時機敏感！美試射義勇兵3型洲際飛彈 展現核嚇阻力
    2023/02/11 18:22

    時機敏感！美試射義勇兵3型洲際飛彈 展現核嚇阻力
    突刪FB高空氣球照片影像 鄭明典：後續不便回答相關問題
    2023/02/11 13:15

    突刪FB高空氣球照片影像 鄭明典：後續不便回答相關問題
    都是氣球惹的禍 美將6家中企打入貿易黑名單
    2023/02/11 09:04

    都是氣球惹的禍 美將6家中企打入貿易黑名單
    總統府上空曾出現不明氣球？ 國防部：在40公里外的外海
    2023/02/10 17:22

    總統府上空曾出現不明氣球？ 國防部：在40公里外的外海
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播