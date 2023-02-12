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    北約秘書長10月卸任 繼任人選未定

    北約秘書長史托騰伯格將按計劃於今年10月結束任期。（路透）

    北約秘書長史托騰伯格將按計劃於今年10月結束任期。（路透）

    2023/02/12 17:57

    〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）發言人週六（11日）明確表示，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）將按計畫於今年10月結束任期；等於否認此前曾有媒體報導其任期將再度延長的傳聞。

    根據《路透》報導，北約發言人倫格斯庫（Oana Lungescu）週六晚間表示：「秘書長史托騰伯格的任期因不斷延長，已達既定任期的3倍，總計服務將近9年。秘書長的任期將於今年10月結束，他也無意再次尋求連任」。

    德國媒體《世界報週日版（Welt am Sonntag）》早前報導，由於北約希望組織在俄烏戰爭期間保持穩定，史托騰伯格的任期或將再次延長。史托騰伯格原是經濟學家，曾任挪威工黨黨魁；他於2000至2001年、2005至2013年兩度出任挪威首相，2014年則成為北約秘書長。

    《世界報週日版》的報導進一步指出，北約成員國希望史托騰伯格至少於2024年4月「北約成立75週年峰會」謝幕後再行卸任。屆時現任世界銀行（World Bank）行長馬爾帕斯（David Malpass）將同時卸任，史托騰伯格有望直接接手世銀行長一職。

    目前尚未確定史托騰伯格的繼任者，西班牙首相桑契斯（Pedro Sánchez）、英國國防部長華萊士（Ben Wallace）將是可能人選。

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