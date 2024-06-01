川普被定罪質疑審判不公 痛罵法官暴君魔鬼

美國前總統川普在涉及偽造商務紀錄一案中被定罪，他今天在曼哈頓的川普大樓（Trump Tower）大廳舉行記者會，證實要提出上訴。川普說審判「非常不公平」，批評法官是「暴君」，害他成了首位被定為重罪犯的美國前總統。（歐新社）

2024/06/01 12:59

〔中央社〕美國前總統川普在涉及偽造商務紀錄一案中被定罪，他說審判「非常不公平」，害他成了首位被定為重罪犯的美國前總統，他今天批評法官是「暴君」，還抨擊總統拜登和非法移民。

77歲的川普在曼哈頓的川普大樓（Trump Tower）大廳舉行記者會，證實要提出上訴。川普預計將在2024年11月總統大選中與拜登再度對決，兩人競爭相當激烈。

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法新社報導，川普走上講台後，發表約35分鐘的演說，內容充滿辱罵、不實指控和缺乏邏輯的陳述，反映出他怒火中燒。他沒有接受提問就離開了現場。

川普說，此案承審法官莫城（Juan Merchan）是個「暴君」，還說莫城根本是把證人「釘死在十字架上」。

川普在美國所有主流電視媒體直播的演說中表示：「這人看起來像天使，其實是魔鬼。」

拜登在社群平台X上寫道，川普攻擊美國司法制度，正「威脅民主」；拜登競選陣營也發布聲明嚴厲指責川普「搞不清楚狀況、絕望、被擊垮」，還說「這個人不能當總統」。

川普在演說中經常離題，從批評審判轉而抨擊拜登和非法移民；他提到，非法移民說著「沒人懂的語言」，包含許多恐怖分子，還有「一堆人」從監獄出來。

川普說：「他們從世界各地來到我國，我們的總統和一群法西斯分子懶得去管，他們明明現在就可以行動。他今天就可以阻止，卻不去做。他們要毀了我們的國家。」

川普被控偽造商務紀錄以隱匿支付封口費給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），換取她不披露過去與川普的性事，以免影響川普2016年總統大選選情。美國紐約陪審團昨天裁定川普涉及34項罪名全數有罪。

川普有可能被判入獄，但更有可能獲得緩刑。莫城將於7月11日宣布量刑結果。

雖然這項有罪裁決無法阻止川普繼續競選，仍讓已很緊繃的選戰更無法預測。

川普競選陣營在有罪裁決公布後立即發起募款，在網站上張貼川普的照片並寫上「我是政治犯！」川普陣營表示，很快就有3480萬美元（約新台幣11.3億元）捐款湧入，導致網站癱瘓。

除了這起封口費案之外，川普另有3件更嚴重的刑事起訴，分別與他涉嫌企圖推翻2020年大選結果和卸任後不當處理機密文件有關。但這些案子不太可能在11月大選之前進入審判程序。

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