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    飛機坐哪裡最安全？航空專家揭露死亡率最低的座位

    航空專家揭露機上死亡率最低的座位，那就是飛機後排中間的位子。紐約機場客機示意圖。（美聯社）

    航空專家揭露機上死亡率最低的座位，那就是飛機後排中間的位子。紐約機場客機示意圖。（美聯社）

    2023/02/12 09:28

    〔即時新聞／綜合報導〕搭乘飛機被認為是最安全的交通方式，因為其平均死亡率最低，但假如遇到空難往往全機死傷慘重，按照撞擊位置的不同也讓飛機沒有絕對安全的地方。不過，航空專家仍然透過統計揭露出機上死亡率最低的座位，那就是飛機後排中間的位子。

    《CNN》報導，澳洲中央昆士蘭大學航空系主任卓利（Doug Drury）指出，2019年全球航班共有近7000萬架次，死亡人數僅有287人。美國人口調查資料也顯示，搭飛機出事的死亡率為20萬552分之1，車禍的死亡率則是102分之1，因此航空旅行無疑是最安全的交通方式。

    卓利透露，《時代雜誌》針對35年來空難的調查發現，飛機後排中間座位的死亡率最低，只有28％而已，這樣的結果是有道理的，因為前面座位最先受到影響的機率較大，中段座位則有機翼儲存燃料起火的風險，而後排靠窗或走道的座位能夠幫中間的乘客提供緩衝。

    不過，卓利強調，每起空難都會有不同狀況，例如1989年聯合航空232號航班墜毀事故，機上269人當中的184名生還者大多數都坐在頭等艙附近，亦即飛機的前面部分。

    另外，空難的類型也會影響到生還的機率，撞山、機頭朝下墜海都會使得生還機會降低，例如1979年紐西蘭航空TE901航班，在南極洲羅斯島撞上埃里伯斯山造成257人罹難，以及2009年法航447航班機頭朝下落海，導致228人死亡。

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