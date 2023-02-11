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    土敘強震罹難者超過2.3萬 數百萬災民急需安置

    土敘強震罹難者超過2.3萬人，救災持續進行中。（法新社）

    土敘強震罹難者超過2.3萬人，救災持續進行中。（法新社）

    2023/02/11 10:14

    〔即時新聞／綜合報導〕重創土耳其與敘利亞的規模7.8強震災後救援持續進行中。據統計，兩國罹難人數合計已超過2.3萬人，數百萬人流離失所。雪上加霜的是當地天氣寒冷，倖存者急需臨時居所避難。

    綜合外媒報導，土耳其的罹難人數上升到2萬213人，8萬52人受傷；敘利亞死亡人數為3384人。聯合國難民署指出，光是在敘國就有約537萬人需要避難場所收容。民防組織白頭盔表示，由敘國反政府軍控制的災區搜救行動已經結束。

    土國總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）提到，有超過14.1萬名救難人員正在10處受地震侵襲的省份努力救災。此外，若是民眾想自己在別處租屋，政府也會提供一年租金。他另強調，有些不法者在國家緊急情況之際違法犯紀，政府將予以重懲。

    至於大量建築倒塌引發外界質疑工程弊病問題，司法部長博茲達（Bekir Bozdag）當地時間週五說，官方已經針對災區內的建築業者展開司法調查。

    美國國際開發署（USAID）當地時間週四宣布資助8500萬美元提供災民緊急糧食和避難所，也會供應冬季用品協助受難家庭度過避冬。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）週五提到，美國國際開發署已經在土耳其派駐災難救援和反應小組，正持續擴大在土敘的援助規模。

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