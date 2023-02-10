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    賠慘了！泊車小弟誤踩油門「2輛藍寶堅尼互撞」 下車摀臉超崩潰

    泊車小弟不慎誤踩油門，導致兩台藍寶堅尼相撞，讓他相當崩潰。（圖擷取自推特）

    泊車小弟不慎誤踩油門，導致兩台藍寶堅尼相撞，讓他相當崩潰。（圖擷取自推特）

    2023/02/10 19:56

    〔即時新聞／綜合報導〕這下有的賠了！澳洲伯斯（Perth）一間酒店的代客泊車服務員，在8日晚間開著億萬富翁的藍寶堅尼，沒想到他誤踩油門，導致車子直接撞上前面同樣為藍寶堅尼的超跑，讓該名服務員當下直呼「完蛋！真的搞砸了！」據了解，該款絕版的藍寶堅尼超跑一輛就要價超過新台幣2000萬。

    綜合外媒報導，事情發生在澳洲皇冠酒店（Crown Perth），當晚當地富豪艾斯卡蘭特（Laurence Escalante）將兩台分別為藍綠色以及紫色的藍寶堅尼交給了酒店的代客泊車服務員，不料後來就馬上出事。

    從畫面中能發現，藍綠色的藍寶堅尼車頭保險桿，直接硬生生撞上前方的紫色藍寶堅尼。該名泊車員隨後下車，雙手摀著臉驚慌的解釋「因為兩個踏板靠得太近了，導致誤踩油門，車子就往前衝了。」

    艾斯卡蘭特的發言人事後證實，兩輛藍寶堅尼都屬於這名富豪，他有著許多款不同的汽車收藏，目前正與酒店業者協調修理超跑的後續事項。

    報導指出，這款藍寶堅尼Aventador Ultimae超跑起價為99萬2653澳幣，若升級其他配件以及上路的費用，成本將破百萬（約新台幣2091萬），是澳洲當地最昂貴的汽車之一。

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