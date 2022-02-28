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    國道5車連環撞爛千萬超跑 網歪樓…起底超跑旁辣妹

    昨日國道一號驚傳5車連環撞事故，其中包含一輛罕見的BMWi8超跑，事後有網友起底在現場出現的一名「短裙正妹」為網紅「Kimi 柔」，她也在臉書證實此事。（圖擷自「Kimi 柔」臉書）

    昨日國道一號驚傳5車連環撞事故，其中包含一輛罕見的BMWi8超跑，事後有網友起底在現場出現的一名「短裙正妹」為網紅「Kimi 柔」，她也在臉書證實此事。（圖擷自「Kimi 柔」臉書）

    2022/02/28 11:10

    〔即時新聞／綜合報導〕近日適逢228連假，昨日國道一號驚傳5車連環撞事故，其中包含一輛要價近千萬的BMW i8超跑，事後有網友起底在現場出現的一名「短裙正妹」為網紅「Kimi 柔」，她也在臉書證實此事，並表示當時坐在副駕，一度以為自己「死定了」。

    國道1號苗栗北上路段昨日下午發生一起5車連環車禍事故，據國道二隊指出，當時車禍發生在內車道，可能是車輛未保持好安全距離，且內車道車速較快，導致車輛撞成一片。

    據指現場也包含一輛罕見的BMWi8超跑，由於i8底盤低，還鏟起前方休旅車，有網友更熱議，出現在事故現場的一名短裙正妹，似乎是網紅「Kimi 柔」。「Kimi 柔」昨晚間也的確在臉書發文，表示「好好的一台車，屁股就親下去了，還好我沒駕鶴西歸，去當神祖牌位，然後就包軌（台語，原指買完東西打包帶走），請幫我刷一整排愛心謝謝」。

    「Kimi 柔」後續也分享現場畫面，並PO文表示「再看一次，我以為我死定了」、「還好我命大」、「我很好只是腳有點扭傷而已，不過這種經驗，我應該不會想要再一次了」。對於部分網友質疑是否車速太快，「Kimi 柔」並未正面回應，僅強調車不是她開的。

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