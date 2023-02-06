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    拜登政府決策過慢？ 美國前防長：必須阻止氣球進入領空

    前國防部長潘內達指出，若美方得知氣球動向，必須防止它「進入美國領空」。（美聯社）

    前國防部長潘內達指出，若美方得知氣球動向，必須防止它「進入美國領空」。（美聯社）

    2023/02/06 08:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國4日在南卡羅萊納州的大西洋沿岸擊落中國的間諜氣球，引起國際專注，而在事件告一段落後，美國共和黨質疑拜登政府處理緩慢，如同向中國示弱，另外也有民主黨人士提出質疑。曾在歐巴馬政府期間擔任國防部長及中央情報局（CIA）局長的潘內達（Leon Panetta）指出，若美方得知氣球動向，必須防止它「進入美國領空」，必須盡早採取行動。

    根據美國《CNN》報導，潘內達表示：「如果我們知道這個氣球，我認為我們應該採取一些措施，防止它進入美國領空，我不確定我們是否該讓氣球『簡單地穿越美國全境、越過敏感的軍事地點』，從中我看不出有何邏輯。」

    針對擊落氣球的時間點，美國總統拜登提及，他在2月1日就下令擊落氣球，但因為擔心氣球殘骸落地後可能對民眾與財產安全產生影響，等到氣球4日飄至沿海才將其擊落。潘內達表示，他能理解此論點，但他認為仍應該盡快採取行動，未來必須向中國明確表示「類似事件不能再發生」。

    潘內達提到，若拜登在決策過程中對美國人更加公開透明，他面臨的批評會更少。潘內達說：「我認為，美國人民有權清楚知道我們的對手在做些什麼事。」

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