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    氣球飛到別人家不認錯！矢板明夫：美兩黨將對中國越發強硬

    日本資深媒體人矢板明夫認為，此次氣球事件，將導致美國民主、共和兩黨，今後對中國態度愈發強硬。（資料照）

    日本資深媒體人矢板明夫認為，此次氣球事件，將導致美國民主、共和兩黨，今後對中國態度愈發強硬。（資料照）

    2023/02/05 03:57

    〔即時新聞／綜合報導〕近日一顆中國間諜氣球飛入美國，3日中國外交部承認氣球來自中國，但屬於民用性質，是意外誤入美國，並對美國國務卿布林肯因此中止訪問中國一事，態度堅決表示，「堅決反對美國部分政客、媒體借題發揮，對中國進行攻擊抹黑」。對此，日本資深媒體人矢板明夫認為，這件事情將導致美國民主、共和兩黨，今後對中國態度越發強硬。

    矢板明夫在臉書貼文表示，「不管發生什麼、從來不承認錯誤」雖然是中國政府的一貫作風。但從這件事我們可以看出，現在的習近平政權的外交缺乏主軸、內部混亂，處理重大問題也顯得頗為草率。

    矢板明夫指出，二十大以後，表面上習近平政權在努力修復對美關係，以秦剛為首的外交部，對布林肯國務卿即將訪問中國這件事非常重視，但是很明顯，習近平團隊中有一些人，並不是很樂見美中關係改善，「這次氣球是故意放出的間諜氣球，還是不小心跑偏了的氣象氣球？目前還不能確定。但是，一旦進入美國上空，就屬於嚴重的挑釁行為。中方為什麼事先不收斂一點？有些奇怪」。

    矢板明夫說，不管是有意還是無心，中國的觀測氣球在美國上空被發現，並引起美方不悅，這件事是事實，中國惱羞成怒，反而指責對方的做法，只能讓別人覺得不可理喻。中國政府現在這種強硬的態度，已經使對立更加升級了。

    矢板明夫接著說，按照中國外交部的慣例，遇到這種事情最重要的是保持口徑一致，「我記得以前曾經報導過日中之間的外交事件，從外交部發言人、到外交部副部長、外交部長、副總理、每個人的發言都『一字不差』。但是這一次，外交部的聲明、發言人的發言、和王毅的談話，講的內容都不太一樣。呈現出內部混亂的現狀」。

    矢板明夫認為，這件事將導致的結果是，中國這種蠻橫又不誠實的態度，將使中國的國際形象受到嚴重打擊；同時，美國的共和、民主兩黨，今後對中國的態度將會越發強硬。

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