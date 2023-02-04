歐盟批准昆蟲食品 卡達重申伊斯蘭禁令不得食用

歐盟執行委員會上月批准使用小粉蟲的幼蟲和一種蟋蟀製品來製造食品。圖為泰國曼谷餐廳去年推出的「蟋蟀漢堡」。（法新社檔案照）

2023/02/04 00:20

〔中央社〕在歐洲聯盟（EU）為許可食品添加新的昆蟲原料後，中東國家卡達重申不得食用昆蟲的伊斯蘭教禁令。

《法新社》報導，卡達衛生部昨晚發表聲明說，昆蟲製品不符合「清真食物製成技術上的教法規定」。

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聲明中還說，波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）法規「以及主管當局的宗教意見」都禁止「食用昆蟲或萃取自昆蟲的蛋白質與補充品」。

卡達當局表示，作此宣布之前，「有些國家決定，批准使用昆蟲成分製成食品」。

卡達並未指明是哪些國家，但歐盟執行委員會（European Commission）上個月批准使用小粉蟲（lesser mealworm）的幼蟲和一種蟋蟀製品來製造食品。小粉蟲屬甲蟲類。

世界各地早已有些群體將昆蟲當做蛋白質來源，直到尋找肉類等會使溫室氣體增加相關食品的替代品壓力增大後，食用昆蟲才得以擴大普及化。

歐盟目前已批准4種昆蟲可用作「新穎食品」，不過所有內含昆蟲成分的食品都必須標示清楚。

有學者指出，伊斯蘭教法對昆蟲可否食用並無明確規定。不少人認為，蝗蟲是合法清真食物，因為可蘭經（Koran）提及這種昆蟲。但許多伊斯蘭律法學者反對食用其他昆蟲，理由在於不清潔。

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