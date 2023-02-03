空氣污染影響腦力！ 研究：增加決策錯誤率和幅度

泰國曼谷1日出現嚴重空氣污染。（歐新社）

2023/02/03 22:38

〔編譯管淑平／綜合報導〕空氣污染也會影響一個人的決策思考力。美國麻省理工學院（MIT）與荷蘭馬斯垂克大學學者對西洋棋棋士所作研究顯示，當身處的環境空污增加，棋士出錯率和錯誤嚴重度也會跟著上升，出錯幅度增加多達10.8%。

英國《衛報》2日報導，這項研究利用電腦模型，分析2017、2018和2019年121名西洋棋棋士在德國的3場7回合比賽表現，比較棋士實際出手超過3萬步，和西洋棋程式Stockfish決定的最佳走法。比賽場地設置3套空氣品質監測器監測二氧化碳、細懸浮微粒PM2.5濃度和溫度。每一場比賽持續8週，這表示棋士會面臨多種不同的空氣環境。

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研究發現，當PM2.5濃度小幅增加，棋士出錯機率也跟著增加2.1個百分點，這些錯誤嚴重度提高10.8%。這份研究報告共同作者、麻省理工學院永續都市化實驗室經濟學家帕拉喬斯（Juan Palacios）說，「我們發現，當人暴露在較高程度的空氣污染中，他們犯比較多、更大的錯誤」。

這份研究報告在1月26日的《管理科學（Management Science）》發表。儘管這項研究對象是棋士，但是作者說，對任何在污染環境中工作需要高度思考的人都有影響，而且可能對社會造成經濟代價。

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