巴基斯坦清真寺爆炸百死 炸彈客穿警服躲過安檢在警察通道引爆

炸彈客穿警服進入清真寺內戒備森嚴的「警察通道」進行自殺攻擊，釀警方嚴重死傷。（歐新社）

2023/02/02 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦西北部柏夏瓦市（Peshawar）一座清真寺週一（1月30日）發生一起自殺攻擊事件，造成100人死亡，絕大多數死者是警察，為什麼炸彈客能進入戒備森嚴的「警察通道」（Police Lines）引發外界質疑，警察局長表示，炸彈客當時身穿警服，才能輕鬆躲過安檢。

據《路透》報導，1月30日下午，位於柏夏瓦市警察總部內的清真寺遭炸彈客襲擊，造成許多警察重大死傷，至少100人死亡，其中97名死者為員警，也造成217人受傷。

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柏夏瓦市所在的開伯爾普什圖赫瓦省警察局長安薩里 （Moazzam Jah Ansari） 表示，炸彈客騎摩托車進入該地區，因身穿警服才會輕鬆躲過安檢，進入清真寺內戒備最森嚴的「警察通道」引爆炸彈，造成警方重大傷亡。

白夏瓦市警察局長卡贊（Ijaz Khan）表示，警方已找到一些有用的線索，並進行逮捕，「我們不能排除有內應協助，但因為調查還在進行中，我不能分享更多細節。」

「警察通道」沿襲英國殖民時代的規劃，是位於柏夏瓦市中心的獨立營區，區內住著基層員警及眷屬。

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