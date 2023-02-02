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    巴基斯坦清真寺爆炸釀100死 警方：不排除有內應

    巴基斯坦西北部柏夏瓦市（Peshawar）清真寺發生恐攻事件，造成100人死亡。（歐新社）

    巴基斯坦西北部柏夏瓦市（Peshawar）清真寺發生恐攻事件，造成100人死亡。（歐新社）

    2023/02/02 11:19

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦西北部柏夏瓦市（Peshawar）一座清真寺日前發生一起自殺炸彈客攻擊事件，造成至少100人死亡的慘劇，由於清真寺鄰近當地警察總部，根據警方最新調查，可能有「內應協助」兇手才能輕易進入戒備森嚴的「警察道」（Police Lines）區域。

    《路透社》報導，1月30日下午，位於柏夏瓦市警察總部內的清真寺遭炸彈客襲擊，造成許多警察重大死傷，除了至少百名死者外，也造成217人受傷，警方已逮捕數名嫌犯。然而，當局目前針對自殺炸彈客如何深入犯案、相關線索進行調查。

    對此，白夏瓦市警察局長卡贊（Ijaz Khan）表示，警方已找到一些有用的線索，並進行逮捕，「我們不能排除有內應協助，但因為調查還在進行中，我不能分享更多細節。」

    「警察道」沿襲英國殖民時代的規劃，是位於柏夏瓦市中心的獨立營區，區內住著基層員警及眷屬。

    柏夏瓦市位於巴基斯坦西部，與阿富汗邊境接壤，過去數十年長期受伊斯蘭激進分子的暴力行動，此次爆炸案更是數十年來最致命的一起恐攻事件，也引發了各地警察人員前所未有的抗議。

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