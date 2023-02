前俄羅斯軍官接受BBC專訪 親眼目睹烏國戰俘受酷刑虐待

2023/02/02 15:35

〔即時新聞/綜合報導〕一名遭俄羅斯視為逃兵的的前軍官葉夫列莫夫(Konstantin Yefremov)接受BBC訪問,稱曾親眼目睹俄軍以酷刑虐待烏克蘭戰俘,為了搶救受傷戰俘,只能讓戰俘穿上俄羅斯軍服,偷渡至醫院接受治療。

根據《BBC》報導,經BBC查核,葉夫列莫夫確實曾服役於俄軍,曾被俄羅斯派往烏克蘭作戰,駐紮在烏克蘭南部城市札波羅熱(Zaporizhzhia)和梅利托波爾(Melitopol)。葉夫列莫夫主動提出離職,俄軍怒而解僱他,指責他是懦夫、叛徒。

據葉夫列莫夫稱,2022年4月,葉夫列莫夫的軍隊轉移陣地到梅利托波爾東北部的卡姆揚卡(Bilmak),他在該地目睹俄軍以酷刑虐待、審訊烏克蘭戰俘,時間長達一週。

葉夫列莫夫回憶,當時3名戴著眼罩的戰俘被帶進來,軍隊裡的一名俄羅斯上校失去理智,拉下戰俘褲子,威脅要用暴力手段「去勢」,並將過程錄影傳給戰俘老婆。

該俄羅斯軍官甚至用手槍擊中戰俘的手臂和右腿膝蓋下方,對方當場失血過多,葉夫列莫夫趕緊協助包紮傷口,將戰俘衣物換成俄羅斯軍裝,藉此偷渡至醫院接受治療。他還警惕該戰俘,絕對不要透露自己的真實身份,否則性命不保。

遭囚禁虐待的烏克蘭戰俘僅能食用水和餅乾,但葉夫列莫夫試圖給他們熱茶和香菸,為了不讓戰俘睡在冰冷的地面上,也提供乾草給他們,好讓戰俘睡得比較舒適。

葉夫列莫夫被俄軍視為逃兵,離開俄羅斯之前,他另租公寓,以躲避徵兵人員的追查,最終在協助下從俄羅斯逃到烏克蘭,他現在待在烏克蘭一處秘密地點。

*Exclusive* A Russian army officer tells @BBCSteveR he witnessed looting and torture committed by Russian troops in Ukraine. Konstantin Yefremov said he saw Ukrainian POWs being beaten, humiliated and shot. He has now left the army and fled abroad. Watch our report for @BBCNews. pic.twitter.com/BeKVA5ESR6