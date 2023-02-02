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    前俄羅斯軍官接受BBC專訪 親眼目睹烏國戰俘受酷刑虐待

    一名前俄羅斯軍官接受BBC獨家專訪，稱曾親眼目睹俄羅斯以酷刑虐待戰俘。（圖擷取自BBC記者Will Vernon推特）

    一名前俄羅斯軍官接受BBC獨家專訪，稱曾親眼目睹俄羅斯以酷刑虐待戰俘。（圖擷取自BBC記者Will Vernon推特）

    2023/02/02 15:35

    〔即時新聞／綜合報導〕一名遭俄羅斯視為逃兵的的前軍官葉夫列莫夫（Konstantin Yefremov）接受BBC訪問，稱曾親眼目睹俄軍以酷刑虐待烏克蘭戰俘，為了搶救受傷戰俘，只能讓戰俘穿上俄羅斯軍服，偷渡至醫院接受治療。

    根據《BBC》報導，經BBC查核，葉夫列莫夫確實曾服役於俄軍，曾被俄羅斯派往烏克蘭作戰，駐紮在烏克蘭南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）和梅利托波爾（Melitopol）。葉夫列莫夫主動提出離職，俄軍怒而解僱他，指責他是懦夫、叛徒。

    據葉夫列莫夫稱，2022年4月，葉夫列莫夫的軍隊轉移陣地到梅利托波爾東北部的卡姆揚卡（Bilmak），他在該地目睹俄軍以酷刑虐待、審訊烏克蘭戰俘，時間長達一週。

    葉夫列莫夫回憶，當時3名戴著眼罩的戰俘被帶進來，軍隊裡的一名俄羅斯上校失去理智，拉下戰俘褲子，威脅要用暴力手段「去勢」，並將過程錄影傳給戰俘老婆。

    該俄羅斯軍官甚至用手槍擊中戰俘的手臂和右腿膝蓋下方，對方當場失血過多，葉夫列莫夫趕緊協助包紮傷口，將戰俘衣物換成俄羅斯軍裝，藉此偷渡至醫院接受治療。他還警惕該戰俘，絕對不要透露自己的真實身份，否則性命不保。

    遭囚禁虐待的烏克蘭戰俘僅能食用水和餅乾，但葉夫列莫夫試圖給他們熱茶和香菸，為了不讓戰俘睡在冰冷的地面上，也提供乾草給他們，好讓戰俘睡得比較舒適。

    葉夫列莫夫被俄軍視為逃兵，離開俄羅斯之前，他另租公寓，以躲避徵兵人員的追查，最終在協助下從俄羅斯逃到烏克蘭，他現在待在烏克蘭一處秘密地點。

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