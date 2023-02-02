俄軍加強攻勢 澤倫斯基坦言：烏東前線局勢漸趨嚴峻

利曼為烏克蘭東部頓涅茨克州一城，是具有戰略意義的鐵路樞紐，烏俄戰爭中該城多次易手。（歐新社）

2023/02/02 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭爆發即將屆滿一年，有跡象顯示，俄羅斯準備發動重大攻勢，企圖在戰爭週年取得進展，烏克蘭總統澤倫斯基坦言，隨著俄軍加強攻勢，烏克蘭東部前線的局勢變得更加嚴峻。

據《路透》報導，烏克蘭總統澤倫斯基在當地時間1日晚間進行演說，他坦言隨著俄羅斯軍隊加強攻勢，烏克蘭東部前線的局勢越來越緊張，「俄軍在戰場上攻勢強勁，向數月來的主要目標巴赫姆特鎮（Bakhmut）南北推進」他強調：「佔領者在我國東部前線的進攻行動明顯增加，局勢變得更加嚴峻......俄羅斯人正試圖取得他們可以在2月24日戰爭一週年之際可展示的成果。」

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烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）表示，俄軍企圖在利曼（Lyman）取得進展，儘管損失慘重，敵方仍不斷加強進攻，想要重新攻佔利曼。

利曼為烏克蘭東部頓涅茨克州一城，是具有戰略意義的鐵路樞紐，烏俄戰爭爆發後，俄軍於去年5月攻下利曼，9月30日宣布併入俄國領土，隨著烏軍哈爾科夫反攻大獲全勝，利曼再次陷入爭奪，10月1日烏軍成功光復利曼，由於才剛宣布併吞就遭奪回，令俄羅斯顏面無光。」

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