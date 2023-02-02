親歷瓦格納傭兵如喪屍潮襲來 烏軍士兵：我們機槍手快瘋了

在巴赫穆特抵禦俄方進攻的烏克蘭士兵表示，瓦格納傭兵前仆後繼向烏軍陣地進攻，宛如「喪屍潮」襲來。圖為巴赫穆特的烏克蘭守軍。（路透）

2023/02/02 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍與「瓦格納傭兵集團」（Wagner Group）近期向烏東巴赫姆特市（Bakhmut）猛攻，目前烏俄兩軍仍在巴赫姆特周邊激戰。在當地抵禦俄方進攻的烏克蘭士兵表示，瓦格納傭兵前仆後繼向烏軍陣地進攻，宛如「喪屍潮」襲來，更直言：「我們的機槍手已經快要發瘋了。」

根據美國《CNN》報導，烏克蘭士兵安德烈（Andriy）在巴赫姆特前線接受訪問時提到與瓦格納傭兵的戰鬥過程，瓦格納傭兵的攻勢宛如洪水般無止境地襲來，「我們的步槍因為持續射擊變得非常燙，以至於不得不換槍，我們防線大概有20人，但他們有200人」。提到瓦格納傭兵的戰鬥方式，安德烈表示，他們讓一些人推進30公尺後便開始挖掘陣地，另外一組人緊跟在後，再推進30公尺，持續向前，但這樣的推進方式讓他們死傷慘重。

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安德烈提到，面對瓦格納傭兵的攻勢是一種非常可怕且超現實的經歷，他說：「我們機槍手快要發瘋了，他不斷朝他們開槍，雖然開槍打中人，但他們沒有倒下」。安德烈將這些戰鬥過程與殭屍片的場景做比較，「他們踩著戰友的屍體不斷往前」，安德烈認為，瓦格納傭兵可能在發動攻擊前服用一些藥物。

安德烈表示，他們大概連續戰鬥了10個小時，遭受瓦格納傭兵不斷圍攻，甚至已經打到彈盡援絕，所幸最後瓦格納傭兵在強攻不下的狀況下撤退。

烏克蘭士兵表示，瓦格納傭兵前仆後繼向烏軍陣地進攻，「我們的機槍手已經快要發瘋了」。圖為烏軍機槍手。（歐新社）

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