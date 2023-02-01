盼將毒品視為健康問題 加拿大英屬哥倫比亞少量持毒不犯法

今起在加拿大英屬哥倫比亞省持有少量毒品將不犯法。資料照。（路透）

2023/02/01 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia）將實施新法案，持有少量非法藥物將不犯法，政府希望藉此解決嚴峻的過度用藥情形。

據《路透》報導，位於加拿大西部的英屬哥倫比亞省於當地時間週二（1月31日），展開一項為期3年的試驗計畫，人們持有少量的海洛因、安非他命、搖頭丸或古柯鹼將不再被起訴，試圖藉此打擊毒品犯罪、解決日漸嚴峻的過度用藥問題。

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加拿大官方統計自2016年以來，全國因吸毒過量、人口販運而死亡約32000人中，英屬哥倫比亞省佔了其中三分之一。其後隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，人們經常單獨使用毒品，警方因此更難取締。

藉由不起訴持有少量毒品者，英屬哥倫比亞省政府希望將毒品問題視作健康問題，而非僅僅透過司法系統解決。政府表示，透過法律上的豁免，將減少藥物成癮者的恥辱感，促使他們更勇於向當局求助。

許多健康專家認為，除罪化將鼓勵吸毒者在更安全的地方使用藥物，並可以獲得相應的醫療服務。

多倫多大學教授施瓦茨（Robert Schwartz）表示，新措施相當值得稱讚，但往後仍需要更多努力才能解決毒品問題，施瓦茨說：「毒品問題是因為大量的非法供應所造成。要想真正解決問題，需要的是全方位的公共衛生方案，除罪化僅是當中的第一步」。

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