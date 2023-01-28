指控校方「監獄式管理」 中國高中生急求援：只能為活著而掙扎

中國河北省衡水市第二高中（中國稱中學）近日傳出一名學生於網上反映校方監獄式管理、對學生無限制體罰、老師學生間互相敵視等狀況。當事學生更表示「在學校沒有學到什麼，只能為了好好活著而掙扎。」（圖擷取自衡水第二高中微博）

2023/01/28 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北省衡水市第二中學（學制相當於我國的高中）一名學生近日於網上反映，描述校方管理方式如同「監獄」、對學生「無限制體罰」、老師學生間「互相敵視」等。當事學生更說「在學校沒有學到什麼，只能為了好好活著而掙扎」。

中國社群網站「知乎」近日傳出一篇名為「衡水二中學生的發聲，救救我們」的文章，作者自稱是該校學生，因校方的作為導致抑鬱和受傷，不得不暫時休學。他也提到，由於校方不斷刪除網上負面資訊，且會向教育局舉報，導致多數學生不敢發聲。

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作者表示，衡水二中校方常無限度體罰、打罵學生現象嚴重。用停課的方式處罰學生腳尖貼牆，額頭貼牆，時間不限，短則幾節課，長則幾天。他也看過朋友只因打掃不乾淨、遲到幾分鐘等原因，被老師踹飛一公尺或按在牆上捶打胸口。

學校各部門甚至各教師間惡性競爭也嚴重，有老師故意嚴重拖課，導致下堂課老師很快進教室，並要求連廁所都不能上。作者就表示，自己就曾因問上堂課老師問題，回來就被下堂課老師要求在教室前蹲著作為報復，且下課時間連一兩分鐘都不到。

作者也提到，當地教育局也對校方違規行為視若無睹，且由於衡水市的經濟對教育產業形成了依賴，衡水二中在當地佔有了很大的話語權。他痛批：「不知貴校所屬的教育局是瀆職還是被資本腐蝕了為貴校充當後台和保護傘。」

最後作者表示：「在這裡（衡水二中），你從睜眼開始就要提心吊膽，在漩渦中摸爬滾打，為了活著苦苦掙扎。」、「沒有人會心疼你，沒人把你當人，包括處在漩渦中心的自己。有的只是校長，主任和老師各方的潛在利益，稍不留意動了誰的蛋糕，就會成為被打擊報復的對象。」

這篇文章近日在中國各社群媒體和推特上廣為流傳，引起不少網友討論。但去年2月類似文章已在網上出現。而早在2015年，衡水二中就傳出半年內發生2起學生跳樓事件，校方為了防止學生繼續跳樓，在學校大樓加裝鐵欄，整所學校從外觀看起來就如同監獄。

衡水二中的高壓管理與中國高考制度脫不了關係，華文媒體《大紀元》就曾報導，同樣為於河北省的衡水桃城中學也使用類似的體罰高壓管理模式，該校甚至獲得「國家級示範校」、「河北省示範家長學校」等稱號，被外界稱為「超級高考工廠」、「高考最強軍團」，不少家長因此想盡辦法將孩子送入該校。

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