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    印度警方評估報告：印中邊界衝突可能更頻繁

    2023/01/28 00:15

    〔中央社〕印度喜馬拉雅山區拉達克區（Ladakh）警方所作安全評估報告指出，由於中國加強在這處與印度發生爭議邊界地區的軍事建設，印中部隊可能出現更多衝突。

    2020年時，印中部隊曾在位於喜馬拉雅山脈西部的拉達克區爆發衝突，至少造成24人喪生，但在進行軍事與外交會談後，緊張情勢趨緩。雙方去年12月又在喜馬拉雅山脈東部邊界地區發生衝突，但這次未傳出有人喪生。

    路透社報導，印度警方高級官員由20日至22日舉行會議，拉達克警局在會中提出一份新的機密研究報告，這項評估是其中的一部分。

    路透社看到的報告內容說，這項評估根據的是邊界地區警方所蒐集的情報，以及多年來印中軍事緊張情勢的模式。

    印度軍方未就記者詢問作出回應，但這項評估報告有其重要性，因為印度總理莫迪（Narendra Modi）也出席了警方這項會議。印度國防部和外交部也都未對此事置評，中國外交部亦然。

    報告中說，中國人民解放軍將繼續其軍事建設，而雙方小衝突也將更頻繁。隨著解放軍在中方境內建立大規模設施，兩國軍隊正在測試對方的反應、砲兵實力和步兵的調動時間。1120128

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