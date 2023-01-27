抗議車站職員態度不佳？ 日本澀谷女子憤而「走下鐵軌」
2023/01/27 19:14
〔即時新聞／綜合報導〕日本東京澀谷JR車站近日驚傳一名女子「走在鐵軌上」，讓周遭民眾緊張萬分，甚至使列車暫停行駛8分鐘。女子被警方逮捕時居然表示，自己只是因「問路時車站職員態度不佳」才走下鐵軌表達不滿。
日本媒體《富士新聞網》25日報導，當地時間25日下午3點左右，在JR澀谷車站的鐵軌上出現一名女子走在鐵軌中央，引來站內民眾關注。兩條列車線路山手線和埼京線受此事件影響緊急暫停運營8分鐘。
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車站工作人員隨後報警，警方趕到現場後立刻將女子逮捕。警視廳表示，女子為30多歲的婦女，進行調查時她表示，因為問路時車站職員態度不佳，因此才決定走下鐵軌表達不滿。
女子在鐵軌行走的影片事後被轉發至推特引起關注，有日本網友表示，根據鐵道事業法，女子的行為將被處以1萬日元（約2300元新台幣）以下的罰款，也有人表示她的行為耽誤到很多人的時間，稱她悲劇女主角。
【悲報】渋谷ギャルさん、突然線路内を歩き出す https://t.co/a34tBMOjek— 滝沢ガレソ???? （@takigare3） January 26, 2023
JR山手線・渋谷駅で、女性がホーム下の線路に立ち入り、山手線と埼京線が8分程度運転を見合わせた。線路に侵入した30代後半の女は「駅員に道を聞いたら対応が悪かったので線路に降りた」と供述。侵入して8分後に確保された。 pic.twitter.com/gJXlwfJ4mR