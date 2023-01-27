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    抗議車站職員態度不佳？ 日本澀谷女子憤而「走下鐵軌」

    日本東京澀谷JR車站近日驚傳一名女子「走在鐵軌上」，使列車暫停行駛8分鐘。女子被警方逮捕時表示，自己只是因「問路時車站職員態度不佳」才走下鐵軌。（圖擷取自滝沢ガレソ推特）

    日本東京澀谷JR車站近日驚傳一名女子「走在鐵軌上」，使列車暫停行駛8分鐘。女子被警方逮捕時表示，自己只是因「問路時車站職員態度不佳」才走下鐵軌。（圖擷取自滝沢ガレソ推特）

    2023/01/27 19:14

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京澀谷JR車站近日驚傳一名女子「走在鐵軌上」，讓周遭民眾緊張萬分，甚至使列車暫停行駛8分鐘。女子被警方逮捕時居然表示，自己只是因「問路時車站職員態度不佳」才走下鐵軌表達不滿。

    日本媒體《富士新聞網》25日報導，當地時間25日下午3點左右，在JR澀谷車站的鐵軌上出現一名女子走在鐵軌中央，引來站內民眾關注。兩條列車線路山手線和埼京線受此事件影響緊急暫停運營8分鐘。

    車站工作人員隨後報警，警方趕到現場後立刻將女子逮捕。警視廳表示，女子為30多歲的婦女，進行調查時她表示，因為問路時車站職員態度不佳，因此才決定走下鐵軌表達不滿。

    女子在鐵軌行走的影片事後被轉發至推特引起關注，有日本網友表示，根據鐵道事業法，女子的行為將被處以1萬日元（約2300元新台幣）以下的罰款，也有人表示她的行為耽誤到很多人的時間，稱她悲劇女主角。

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