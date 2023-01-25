太冷！東京迪士尼海洋「水之行星」表面結冰 網驚呼：艾莎出現了？

日本入冬強寒流來襲，有網友發現東京迪士尼海洋園區入口處的「水之行星」（AquaSphere）表面也開始結冰。（圖翻攝自推特）

2023/01/25 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本今（25）日迎來入冬最強寒流，部分地區均出現罕見低溫大雪，然而有網友發現，連東京迪士尼海洋園區入口處的地標「水之行星」（AquaSphere）表面也開始結冰。畫面曝光後，讓許多網友驚呼「難道是艾莎（Elsa）出現了？」

日本網友@MezzoMikiD今早在推特分享，只見整個東京迪士尼海洋園區入口的「水之行星」表面結冰，不過另外也有網友@airi_0302分享現場影片，從中能發現結冰的其實只有球體表面，下方的噴泉目前仍正常運作當中，該名網友也在文中提到「這就是冬天的藝術！今天艾莎把水之行星凍結了，歡迎所有來到迪士尼的遊客。」

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畫面曝光後吸引許多網友討論，紛紛留言表示「好特別！從來沒看過」、「冰之女王出現了嗎～」、「Elsa出現了」、「日本目前真的太冷了」、「太厲害了」、「那麼冷真的有人去嗎？」、「冷到表面結冰，真誇張」、「好夢幻的場景」。

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