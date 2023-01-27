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    國軍未來主力戰機 首架F-16 Block 70試飛成功

    洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）24日宣布，首架F-16V block 70戰機首飛成功，這批新生產的F-16V也包含台灣的66架，預計2026年全數交付後部署於台東，增強空軍戰力。（圖擷取自Lockheed Martin官網）

    洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）24日宣布，首架F-16V block 70戰機首飛成功，這批新生產的F-16V也包含台灣的66架，預計2026年全數交付後部署於台東，增強空軍戰力。（圖擷取自Lockheed Martin官網）

    2023/01/27 16:39

    〔即時新聞／綜合報導〕洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）24日宣布，首架F-16V block 70戰機首飛成功，這批新生產的F-16V為5個國家的訂單，台灣也包含其中，共有66架，預計2026年全數交付後部署於台東，增強空軍戰力。

    綜合美國媒體報導，洛克希德馬丁公司表示，首架F-16V block 70戰機24日在其位於南卡羅來納州格林維爾的工廠成功首飛。首次飛行時間約50分鐘，主要測試基礎性能與引擎、飛控系統和燃油系統的檢查。

    新生產的F-16V並非如我國採用舊款F-16A/B進行改裝，而是全新生產的批次，外觀最明顯的不同處在於機背處的長條狀凸起，使其能安裝更多電子設備，甚至能安裝適型油箱，增加最大作戰航程。

    這批F-16V最重要的升級為「AN/APG-83」主動相位陣列雷達（AESA），使其具備更強的搜敵與接戰能力。座艙也全面數位化，包含新的多功能顯示器、任務計算機與電子戰套件。引擎部分則採用通用電氣的「F110」渦扇發動機。

    這批F-16V未來將生產148架，將外銷至巴林、斯洛伐克、保加利亞、台灣與約旦。其中台灣就包含66架，佔了生產總數的一半左右，從今年起至2026年將接收，並部署於台東志航基地，並將空軍七聯隊改制為戰術戰鬥機聯隊，大幅提升我國空軍戰力。

    新生產的F-16V並非如我國採用舊款F-16A/B進行改裝，而是全新生產的批次，外觀最明顯的不同處在於機背處的長條狀凸起，使其能安裝更多電子設備，甚至能安裝適型油箱，增加最大作戰航程。（圖擷取自Lockheed Martin官網）

    新生產的F-16V並非如我國採用舊款F-16A/B進行改裝，而是全新生產的批次，外觀最明顯的不同處在於機背處的長條狀凸起，使其能安裝更多電子設備，甚至能安裝適型油箱，增加最大作戰航程。（圖擷取自Lockheed Martin官網）

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