過年拒安排相親竟被「轟出屋外與狗睡」 網怒：早點斷絕關係！

中國河南駐馬店一名18歲女生只因拒絕家中安排的相親，竟然被外婆趕出家門，被迫與狗露宿。（畫面擷取自搜狐千里眼影片）

2023/01/25 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕年輕人春節返鄉時難免會遇到親戚「催婚」的狀況，不過近日中國河南駐馬店一名18歲女生只因拒絕家中安排的相親，竟然被外婆趕出家門，被迫與狗露宿。

根據《搜狐千里眼》報導，該女子表示，當地許多同齡人早已結婚生子，自己又因為很早就輟學去打工，因此外婆希望她可以早日成家。但她並不想要被安排好的婚姻，在過年春節期間遭外婆「催婚」後便發生口角。誰料外婆一氣之下竟將其轟出屋外，與院子的狗露宿。第二日因其再次拒絕，再遭外婆趕出家門與狗同睡。

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「催婚」現象在中國並非罕事，但根據中國《婚姻法》規定，其實男性婚齡不得早於22歲，女性更不得早於20歲。而女子年僅18歲，未到法定結婚年齡，家人的做法也遭到中國網友指責「這是甚麼狼外婆？」，也有網友注意到當地「18歲同齡人已有孩子」的狀況，擔心「不報警嗎？未成年人懷孕不管嗎？」

根據氣象資料顯示，河南當天夜間的溫度只有零下10度左右，中國網友也怒批「這麼冷的天讓小孩睡外邊，自己的娃都不心疼的嗎」、「早點斷絕關係跑路吧，這種只有血緣關係，根本不是真正的家人」、「這女孩生下來不為別的就是早早結婚是吧？真是無語了」。

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