反制中國南海武力！ 菲冀日支援更多軍備

菲律賓海巡署屢遭中國海警局在南海壓制，希望日本提供至少5艘大型船艦以應對南海局勢。 （美聯社資料照、彭博；本報合成）

2023/01/25 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓海巡署（Philippine Coast Guard）20日帶領日本國際協力機構（JICA）的成員參觀去年6月向日本貸款購買的大型巡邏艇，並透露希望日方再提供至少5艘同型號船艦以應對中國在南海的武力。

菲律賓與中國在南海的爭端長年已久，為平衡中國在南海的影響力，菲律賓與日本開始發展海上合作的戰略夥伴關係。據日媒《共同社》報導，目前菲國海巡署擁有3艘長97公尺的大型巡邏艇，其中2艘就是日本去年提供的，由於屢遭中國海警局的大型船艦在南海壓制，菲海巡署認為有必要追加武力部署。

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對於菲方的要求，JICA的長官也表示，日本會協助菲律賓以確保其海域的安全、海巡署的執法能力與災害救援能力。關於追加提供巡邏艇以及其他合作，菲政府若正式提出要求，日本政府將會做出妥善的判斷。

菲律賓海巡署其實沒有停泊大型巡邏艇和進行補給的專用碼頭，因此政府內部也在討論將在靠近南海爭議海域的北部蘇比克新設一個基地，而JICA從去年6月起就已經為其提供協助。日本政府打算配合菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）下個月訪日時出示今後為期5年的「支援計畫」，目前已經敦促菲政府給出需要支援的優先事項。

據《美聯社》報導，小馬可仕日前出席瑞士達沃斯的世界經濟論壇（WEF）時表示，中國數個月來持續在南海升高侵略性活動「讓他非常頭痛」，他也證實菲律賓將與美國持續強化軍事合作，美軍將輪調更多兵力與軍事設備到菲國各地。

除了南海爭端外，菲律賓也同樣牽涉台海情勢，去年8月台海危機升高時，菲律賓當局就曾做好應急計畫，準備從台灣撤離15萬菲律賓公民。小馬可仕曾公開警告，亞洲如果發生任何重大衝突，就會如俄烏戰爭一樣，在世界引發極大的漩渦。

菲律賓海巡署屢遭中國海警局在南海壓制，希望日本提供至少5艘大型船艦以應對南海局勢。 （美聯社資料照）

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