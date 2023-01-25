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    NASA與美軍合作開發核動力火箭 「加速」送人登陸火星

    NASA署長尼爾森。（法新社檔案照）

    NASA署長尼爾森。（法新社檔案照）

    2023/01/25 18:46

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國航太總署（NASA）24日宣佈與五角大廈合作開發核動力火箭發動機，可望以「破紀錄的速度」更快抵達火星，為NASA實現2030年送人登陸火星鋪路。

    NASA署長尼爾森（Bill Nelson）24日宣佈，該機構將與國防部的「國防先進研究計畫局（DARPA）」合作，「開發並且最快在2027年展示先進核熱力推進技術」，「在這項新科技的協助下，太空人比歷來更快的速度來回深太空（deep space），這是為了人類到火星任務所做準備的一項重要能力」。

    DARPA是五角大廈的研究開發部門，在20世紀許多重要創新科技上扮演要角，包括網際網路技術。

    NASA表示，核熱力推進火箭效率是傳統化學燃料火箭的3倍有餘，將可縮短運輸時間，這是最終前進火星所不可欠缺的，也降低太空人在太空旅行的風險。NASA在聲明中說，「減少運輸時間是人類登陸火星任務的關鍵一環，因為更長程旅程需要更多補給和更可靠的系統」；另一個好處是增加科學任務酬載能力，有更多能源用於儀器和通訊。

    NASA指出，以現有技術前往火星一趟3億英里（約4.7億公里）旅程，需要約7個月。儘管工程師目前還不知道使用核動力火箭技術能省下多少時間，但是尼爾森說，會讓太空船、太空人以「破紀錄速度」在深太空中旅行。

    DARPA局長湯普金斯（Stefanie Tompkins）說，「這項核熱力火箭計畫，對於更有效率、更快速把物資送到月球、最終把人送上火星而言，至為重要。」

    NASA最近一次進行核熱力火箭推進器測試已是50多年前，當年的計畫最後因預算被刪減以及冷戰局勢緊張而放棄。

    NASA於2003年拍攝的火星探測照。（美聯社檔案照）

    NASA於2003年拍攝的火星探測照。（美聯社檔案照）

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