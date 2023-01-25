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    詭異！宣傳影片驚見「9年前過世丈夫」 餐廳堅稱上週錄的

    女子宣稱英國某間印度料理餐廳日前Po出的影片當中，自己過世9年的丈夫竟出現在鏡頭當中。（圖擷取自Spice Cottage 臉書）

    女子宣稱英國某間印度料理餐廳日前Po出的影片當中，自己過世9年的丈夫竟出現在鏡頭當中。（圖擷取自Spice Cottage 臉書）

    2023/01/25 17:29

    〔即時新聞／綜合報導〕英國西薩塞克斯郡（West Sussex）一間印度料理餐廳，17日在臉書上分享一段顧客在餐廳用餐的影片。不過卻有一名女子在底下留言表示，看見已故9年的丈夫「出現在鏡頭當中」，留言曝光後立刻吸引許多網友討論，不過店家則堅稱，影片是在上傳前一週才拍攝完成。

    綜合外媒報導，59歲女子華森（Lucy Watson）日前在該間印度餐廳的影片底下留言稱「這個影片多久了？我已故的丈夫和他的兒子出現在第一個鏡頭，但丈夫已經在2014年去世了。」然而不久後，餐廳粉專也回覆華森表示「很遺憾聽到這個消息。這段影片是上週錄製的。」

    這段留言曝光後，吸引許多網友熱烈討論，許多人紛紛留言「劇情神展開」、「難道老公其實沒有死？」、「餐廳的咖哩讓老公復活了嗎？」、「感覺有戲」、「難道是店家打廣告的招術嗎XD」、「所以確定丈夫死了嗎」。

    報導指出，華森表示，丈夫哈里（Harry Doherty）在2014年就因病過世，且在臨死之前非常瘦，所以影片一定是在更早之前就拍攝的。另外因無法剛好將影片暫停，所以只好不斷重複播放了30次，每次重看都更加確信那是自己丈夫。

    餐廳對此再次發表聲明，表示粉專上的影片確定是上傳前一週才拍攝完成，且2014年店內的裝潢，跟現在相比一定相差非常多，店裡已經有很多張新的桌子出現在影片當中，因此華森說的是一件非常不尋常的狀況。

    女子留言認為在影片中看到已故丈夫的身影。（圖擷取自Spice Cottage 臉書）

    女子留言認為在影片中看到已故丈夫的身影。（圖擷取自Spice Cottage 臉書）

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