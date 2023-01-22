餐廳慘收1星負評加「被詛咒罹癌」 老闆高EQ暖舉反被推爆！

澳洲1家餐酒館新年開始沒多久，就遇到1名言行惡劣的顧客。（圖擷取自@yiasou_george IG）

2023/01/22 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕Google地圖除了提供搜尋地點的準確位置，也會列出該地點的相關資訊或是評分，不過澳洲有家餐廳從2023一開始，就不斷收到同1名顧客的1顆星負評，甚至還詛咒「老闆得癌症」。而老闆得知此事後不但沒有生氣，反而將該顧客當天的消費，全額捐贈給澳洲的癌症協會。

綜合外媒報導，位於南澳州首府阿得雷德（Adelaide）的一家餐酒館「Yiasou George」，自今年開始就遇到非常惡劣的奧客，該名客人在酒館消費後，便在Google評論留下1顆星負評，並寫道，「服務生對歡樂有過敏，店家宣傳提到『迪斯科派對氛圍』（party disco vibe），但我們的快樂笑聲被說『太吵了』，還被要求降低音量，如果可以，我會給0顆星。新年快樂，我希望老闆得癌症」。

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事後該評論被餐酒館的老闆布朗（Oliver Brown）看到，於是他親自回應這個用詞粗魯的評論，「我就是店主，你希望得癌症的那個人。我喜歡看到我們的客人玩得盡興，但員工告訴我，你們在來店裡消費前，就已經明顯玩得有些過頭，所以他們才禮貌性地要求你們尊重其他用餐顧客」。

接著布朗還提到，「癌症不有趣，希望餐廳員工得癌症也不太有趣。我們已經把你們的用餐金額全部捐給癌症協會」，事後這家餐酒館也在IG上列出，他們向澳洲癌症協會（Cancer Council Australia）捐出一共499.95澳幣（約新台幣1萬383元）的捐款證明，而擁有7間酒吧和餐廳「The Big Easy」集團的布朗，也將這名顧客列入旗下所有餐廳的拒接客黑名單之中。

被顧客「詛咒得癌症」的餐酒館老闆，事後將該名顧客的消費金額，全數捐給澳洲癌症協會。（圖擷取自@yiasou_george IG）

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