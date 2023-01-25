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    中國外長官網拜年用「Lunar」 網揶揄：小粉紅快舉報他

    中國新任外交部長秦剛初二發布聲明，內文開頭卻使用「lunar」一詞拜年，消息曝光引起外界討論。（圖擷取自「 People's Daily Onlin」官網）

    中國新任外交部長秦剛初二發布聲明，內文開頭卻使用「lunar」一詞拜年，消息曝光引起外界討論。（圖擷取自「 People's Daily Onlin」官網）

    2023/01/25 15:54

    〔即時新聞／綜合報導〕過年期間，中國小粉紅堅持農曆新年英文應稱作「Chinese New Year」，而非「Lunar New Year」，導致使用「Lunar」的組織或名人被圍剿，然中國新任外交部長秦剛初二發布聲明，內文開頭卻使用「Lunar」一詞拜年，消息曝光引起外界討論，有網友諷刺：「小粉紅說：這個我不敢撕！」

    近期英國大英博物館、迪士尼度假區、新加坡南洋理工大學和韓國，女團「NewJeans」韓澳混血成員Danielle等因使用「Lunar New Year（農曆新年）」拜年，遭大批小粉紅出征痛斥。

    推特用戶「方舟子」今日稍早發文，沒想到中國外長秦剛23日在人民網英文版發布公告，開頭拜年使用「陰曆新年」而非「中國新年」，他狠酸：「中國網軍傻眼了嗎？」

    PO文引發大量網友相繼留言，不少網友揶揄：「快點給我批鬥死他，通通舉報他」、「CCP的兩面手法！只有CCP黨官可以，其他人不行！必被小粉紅出征！」、「秦剛乳化，罪不可赦」、「小粉紅說：這個我不敢撕！」、「被洗腦的小粉紅會解讀為中國可以表達不同意見，是言論自由的表現」。

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