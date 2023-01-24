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    炎上！江西東鄉突公告「全員核酸檢測」 中網友罵翻後急刪文

    江西省東鄉區今日中午12點時，竟發布官方通告稱1月25日、26日將實施「全員核酸檢測」，此舉引來網民抨擊，一度登上微博熱搜，當局隨後刪文。示意圖。（歐新社）

    江西省東鄉區今日中午12點時，竟發布官方通告稱1月25日、26日將實施「全員核酸檢測」，此舉引來網民抨擊，一度登上微博熱搜，當局隨後刪文。示意圖。（歐新社）

    2023/01/24 23:00

    〔即時新聞／綜合報導〕中國自去年12月解除「清零」以來，不再動不動就要「核酸檢測」，不過江西省東鄉區今（24）日中午12點時，竟發布官方通告稱1月25日、26日將實施「全員核酸檢測」，此舉引來網民抨擊，一度登上微博熱搜後，當局已刪文。

    綜合媒體報導，江西省撫州市東鄉區透過微信發布公告，表示因春節「返鄉潮」導致人流增加，所以為確保市民身心健康，將於初四（25日）跟初五（26日）在全區實施免費核酸檢測，檢測方式為單人單管。

    東鄉區全員核酸檢測公告一出，在中國網路掀起爆發性熱議，還衝上微博熱搜，幾個小時內話題點閱數高達1.5億。有網友留言，「沒看錯吧？這是2023年的新聞？」、「感染者都不用隔離了，檢測有必要嗎？」、「這公然跟國家政策對抗，是誰給了你們這麼大的膽子」？

    當局隨後於下午5點刪除公告。據報導，當地疫情防控辦公室稱，該全員核酸檢測是撫州市的統一規定，目的就是更精準做好人群動態管理，防控辦公室進一步解釋，該核酸檢測不是強制性的，但後來公告刪除，就跟著取消。

    中國國務院去年12月7日曾發布「新十條」優化措施，具體規定包括允許無症狀與輕症者居家隔離、縮減核酸檢測範圍與頻率、除了特定場所外不用查驗健康碼，還有禁止「臨時封控」等。

    江西省東鄉區今日中午12點時，竟發布官方通告稱1月25日、26日將實施「全員核酸檢測」，此舉引來網民抨擊，一度登上微博熱搜，當局隨後刪文。（擷取自《健康時報網》）

    江西省東鄉區今日中午12點時，竟發布官方通告稱1月25日、26日將實施「全員核酸檢測」，此舉引來網民抨擊，一度登上微博熱搜，當局隨後刪文。（擷取自《健康時報網》）

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