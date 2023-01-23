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    英國公司分析：中國解除清零1.5個月 60多萬人染疫亡

    英國健康數據分析公司Airfinity估計，自從中國解除「清零」之後，已經有餘60萬人死於武漢肺炎，對照中國火葬場與殯儀館不堪負和等現象，該數值更符合確切疫情狀況。（路透）

    英國健康數據分析公司Airfinity估計，自從中國解除「清零」之後，已經有餘60萬人死於武漢肺炎，對照中國火葬場與殯儀館不堪負和等現象，該數值更符合確切疫情狀況。（路透）

    2023/01/23 18:18

    〔即時新聞／綜合報導〕英國健康數據分析公司Airfinity估計，自從中國解除「清零」之後，已經有逾60萬人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），對照中國火葬場與殯儀館不堪負荷等現象，該數值更符合確切疫情狀況。

    綜合媒體報導，隨著農曆春節的到來，Airfinity更新中國武漢肺炎病例數與死亡人數預測，包含河南、甘肅、青海和雲南等一些已經出現感染高峰的省份。Airfinity分析經理Matt Linley說，像是在湖北省和河南省，加護病房需求量可能是醫院容量的6倍。

    Airfinity指出，中國自去年12月7日放棄「清零」後，北京當局最近2次公佈與武漢肺炎相關的醫院死亡病例，但前後加總也就7.3萬例左右。該統計數據不包括「家中病歿」及醫生們不願在死亡證明上填寫「武漢肺炎」等，而且明顯與現實中「許多殯儀館不堪負荷，緊急擴建」等消息不成比例。

    Airfinity進一步預估，自中國12月初取消限制以來，已有逾60萬人死於武漢肺炎。

    據報導，Airfinity說，中國單日確診最多可達480萬例，而在1月13日至27日兩週期間，將累積有6200萬例確診；死亡人數預估上，在農曆新年假期間，中國單日病歿數會升到約3.6萬人。

    中國疾控中心（CDC）首席流行病學家吳尊友上週六（1月21日）在微博透露，中國有80%人口已經感染。

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