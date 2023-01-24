美國FDA建議：健康成年人每年接種1劑武肺疫苗

美國食品暨藥物管理局（FDA）表示，建議健康成年人每年接種1劑疫苗，如同每年接種流感疫苗措施。（美聯社）

2023/01/24 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情逐漸趨緩，美國食品暨藥物管理局（FDA）本週一表示，建議健康成年人每年接種1劑疫苗，如同每年接種流感疫苗措施。

綜合外媒報導，美國食品暨藥物管理局當地時間23日表示，為簡化該國接種疫苗策略，建議健康成年人每年接種1劑最新型的武肺疫苗，類似每年接種流感疫苗。針對部分幼兒、年長者或免疫力低弱族群，每年應施打2劑疫苗。

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FDA同時建議，將徵求疫苗專家是否需每年揀選部分武肺種病毒株，類似流感疫苗方式，還有是否把雙價疫苗指定為初次接種疫苗進行表決，此作法歐洲早已實施1年，專家小組預計本週四開會討論。

目前多數美國人間隔3至4週，施打2劑原始病毒株疫苗，數月後再打加強針。如疫苗專家投票贊成FDA建議，代表輝瑞、莫德納公司研製針對Omicron病毒株與原始病毒株的雙價疫苗不再僅限加強劑，可用於所有劑次疫苗。

據悉，拜登政府計劃每年秋季推行接種武肺疫苗加強劑接種計劃。

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