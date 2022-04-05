香港專家：第6波疫情未來6至9個月出現

香港政府防疫顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨（4日）在研討會上指出，香港第6波疫情勢必在未來6至9個月出現，呼籲院舍、院友和員工全需接種第3劑到第4疫苗，同時做好通風和感染控制等防疫措施。圖為香港青衣區的臨時隔離設施。（法新社）

2022/04/05 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）昨（4日）新增確診3138例，累計確診總數逾116萬例。香港政府防疫顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨（4日）在研討會上指出，香港第6波疫情勢必在未來6至9個月出現，呼籲院舍、院友和員工全需接種第3劑到第4疫苗，同時做好通風和感染控制等防疫措施。

綜合港媒報導，由於香港昨日再度出現院舍疫情，其中涉及1名院友，截至目前為止，第5波疫情累計波及約97.8％安老院舍與95％殘疾院舍。對此袁國勇昨早透過線上研討會說明院舍感染控制措施時表示，未來防疫措施會再放寬，康復者和已接種疫苗者的抗體水平也會下降，如果武肺病毒再變種，久守必失，預計未來6至9月將出現第6波疫情。

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袁國勇指出，第5波疫苗做得最不好的是疫苗接種率太低，院舍爆發跟院內接種率不足有很大關聯性，他強調「院舍、院友和員工都要打到第3劑或第4劑疫苗」，同時務必做好通風、感染控制、即早診斷等防疫措施。

袁國勇建議，未來一旦院友確診後，要盡快將確診者與未感染的院友分開，假使院舍內確診個案多，則可以採取逆向隔離，將沒有染疫的院友送他處隔例，他相信「透過這些措施，即使院舍出現確診個案，也能夠減少重症和死亡病例」。

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