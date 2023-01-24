近1年有169例！愛愛做這兩件事 恐致「陰莖骨折」

英國國民保健署（NHS）公布，在2021年5月至2022年4月，有169名男性因性行為導致「陰莖骨折」。示意圖。（資料照）

2023/01/24 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕英國國民保健署（NHS）公布最新數據指出，在2021年5月至2022年4月的12個月內，有169名男性因性行為導致「陰莖骨折」，且病患大多數為30多歲的年輕男性。專家指出，其背後原因可能與使用壯陽藥、特殊性交姿勢有關。

據《太陽報》報導，英國國民保健署最新統計發現，在2021年5月至2022年4月期間，出現169名男性在性行為過程中「陰莖受傷」，病患多為30多歲，其中2名為70多歲，比前一年的46例增加超過100名。專家指出，此現象代表有許多男性，會在性行為前服用威而鋼以「提升表現」，或使用女上位的姿勢進行性愛。

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對此，英國泌尿科醫師戈登·繆爾表示，當陰莖骨折時，外表會腫脹得像一根茄子，且有明顯瘀青，手術過程需將陰莖切開，縫合內部傷口。並提醒民眾，若未盡早處理，除了疼痛外，將導致勃起功能障礙、留疤等長期問題。

一名曾患有「陰莖骨折」的32歲男子安德魯斯（Rob Andrews）表示，先前與女友伍爾夫（Isabella Woolf）在性行為時，服用威而鋼促進自己的表現，結果過程中太過用力導致陰莖受傷，經治療後，現今他已康復無大礙。「在醫院拍完X光片後，醫生證實陰莖骨折。現在已經恢復了！」

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