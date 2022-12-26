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    科學家實驗「核磁共振中做愛」 陰莖呈現「迴力鏢」形狀

    荷蘭一名科學家范安德爾（Menko Victor ‘Pek’ van Andel）透過核磁共振掃描儀研究男女性行為時，身體構造變化。（取自每日星報）

    荷蘭一名科學家范安德爾（Menko Victor ‘Pek’ van Andel）透過核磁共振掃描儀研究男女性行為時，身體構造變化。（取自每日星報）

    2022/12/26 16:27

    〔即時新聞／綜合報導〕每個人在生命中會遇到自己心愛的人，從交往關係至結婚，過程中會產生性行為讓彼此關係更加緊密、增添生活情趣。荷蘭一名科學家范安德爾（Menko Victor ‘Pek’ van Andel）在1991年突發奇想，欲透過核磁共振掃描儀研究，當男女從事性行為時，身體會如何運作及產生何種變化，結果這項實驗竟意外帶給學界驚人發現，男性的陰莖在插進女性的陰道時，居然會變成「迴力鏢」的形狀。

    《每日星報》報導，當時，荷蘭一名科學家范安德爾，以科學研究的名義，說服同樣為學者出身的女性好友薩貝莉絲（Ida Sabelis）與她的男友賈普（Jupp），一起在核磁共振中進行性愛，並利用掃描儀拍攝2人的高清照片，實驗成功後，范安德爾在1999年將這項研究成果發表在《英國醫學期刊》（The BMJ），打破達爾文時代以來人們對於男女性愛的長期觀念。

    據研究顯示，薩貝莉絲、賈普這對情侶原本要以「傳教士」體位（男上女下）的方式做愛，但因該姿勢對於研究並無幫助，最終范安德爾在另一個空間透過玻璃窗觀察實驗過程，讓他們躺在核磁共振儀上，同時進行一場激烈的性行為。

    檢視該核磁共振顯影的畫面，男性的陰莖在插進女性陰道時，並未呈現硬挺、直立的狀態，而是在插入後才慢慢膨脹。然而，女性的陰道則呈厚實的圓柱狀，且依據人體結構為彎曲，讓男性的陰莖在進入時膨脹、彎曲，以適應女性陰道的曲線。

    事後，女權主義學者薩貝莉絲接受媒體採訪時表示，她參加實驗的主要原因為，想透過核磁共振深入探討女性身體的運作方式。並指出她與賈普是唯一一對可在不吃威而鋼的狀態下完成實驗，「儀器裡變得溫暖宜人，我們真的以一種熟悉的方式享受彼此。」

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