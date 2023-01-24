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    《動森》韓國新年紅包引小粉紅抗議 網諷「不是早被中國禁？」

    近日社群平台傳出，任天堂Switch《集合啦！動物森友會》在遊戲中開啟「韓國新年紅包」選項引發中國玩家抗議，對此網友諷刺「韓國不能過新年？只有中國人才配擁有明天？」。（圖擷取自「李老師不是你老師」推特）

    近日社群平台傳出，任天堂Switch《集合啦！動物森友會》在遊戲中開啟「韓國新年紅包」選項引發中國玩家抗議，對此網友諷刺「韓國不能過新年？只有中國人才配擁有明天？」。（圖擷取自「李老師不是你老師」推特）

    2023/01/24 14:58

    〔即時新聞／綜合報導〕部分中國民眾不滿英國大英博物館、迪士尼度假區等使用「Lunar New Year」（農曆新年）而非「Chinese New Year」（中國新年）陸續出征，近日社群平台傳出，任天堂Switch《集合啦！動物森友會》在遊戲中開啟「韓國新年紅包」選項引發中國玩家抗議，對此網友諷刺「韓國不能過新年？只有中國人才配擁有明天？」

    推特用戶「李老師不是你老師」昨發文，來自網友投稿指出，任天堂著名遊戲《集合啦！動物森友會》因應年節，在遊戲內增加「韓國新年紅包」福袋選項，造成部分中國玩家不滿，紛紛撻伐「韓國新年什麼時候有長這樣的紅包了，動森在幹什麼呢​」、「動森搞這怎麼，這紅包不就是中國的福袋嗎，文化挪用」、「真的很討厭這種模糊春節起源的行為，春節是我們中國的！」對此「李老師不是你老師」詢問，過去似乎從沒聽過「韓國新年」這個說法，為何今年到處突然開始鋪天蓋地關於韓國新年的宣傳？

    消息曝光引起外界譁然，有網友說「已經被國內禁止掉的遊戲還真心好意自己討論啊，算乳化也要記住是你先不要人家的」、「這遊戲在中國不是被禁止了嗎」、「2021年、2022年一直都有這個紅包，當時也沒有看到有什麼小丑像現在這樣，跳來跳去」、「韓國新年是給小朋友們發福袋，中國新年是給小朋友們發紅包，習俗不一樣，沒有毛病」。

    還有網友理性回應，「應該說韓國一直有新年，就像中國一直有新年，只是以前大家沒想到要這麼宣傳。只在中國或者中國人有關係時這麼叫......現在中國非要把新年冠上中國的專利名號，大肆宣傳中國新年，那麼韓國也就開始忙著宣傳韓國新年了」。

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