農曆新年正名 中國小粉紅全球出征

新加坡南洋理工大學由於使用Lunar New Year指稱農曆新年，而未使用Chinese New Year，遭人惡意竄改為Chinese，但校方堅稱，使用Lunar旨在秉持多樣性和包容性精神。（取自網路）

2023/01/24 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕韓國誠信女子大學教授徐坰德十九日在臉書發起正名運動，呼籲把春節的英文譯法，從「Chinese New Year」（中國新年）改為「Lunar New Year」（農曆新年），引爆一場文化歸屬之爭，也觸動中國敏感民族情緒，包含英國大英博物館、迪士尼度假區與新加坡南洋理工大學等皆因使用Lunar而非Chinese引發中國民眾不滿，遭到大批網友出征。

大英博物館廿日舉辦以韓國農曆新年為主的表演活動，並在推特上歡迎民眾「一起慶祝韓國農曆新年」，結果遭到中國網友圍剿，最後刪文；新加坡南洋理工大學在校內慶祝農曆春節時使用「Lunar New Year」，慘遭中國留學生塗改成「Chinese New Year」。校方回應表示，該校有來自中韓及越南等不同國家的學生及教職員工，秉持多樣性、包容性精神，因此使用Lunar一字。

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此外，迪士尼度假區在官方推特以Lunar New Year稱呼農曆新年，並且歡迎遊客到加州迪士尼樂園旅遊，歡度新年。這篇貼文同樣引發中國網友要求道歉並正名「中國新年」，其中不乏謾罵與攻擊言詞。

中國同樣有人「不慎」使用了Lunar New Year而踩到地雷。演員王鶴棣所創立的個人服裝品牌D.Desirable，日前在Instagram發布新年祝賀時，也使用了Lunar New Year一詞，遭憤怒中國網友出征。

韓女團用中國新年祝賀 遭韓網友炎上

而在韓國，女團「NewJeans」韓澳混血成員Danielle向粉絲祝賀春節時，用了「Chinese New Year」拜年，意外遭韓國網友「炎上」，引發熱議。

過去，「Chinese New Year」的說法在西方世界確實被更廣泛使用，然而近年來以「漢字文化圈」的韓國、越南等國為首的正名風潮，以及全球民族平等意識抬頭，讓多國政府如加拿大和美國都開始意識到稱呼「Chinese New Year」 可能會冒犯到國內非中國裔、但同樣慶祝農曆新年的族群，因此在千禧年以後，西方世界便多改稱「Lunar New Year」。

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