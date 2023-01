農曆新年正名 中國小粉紅全球出征

新加坡南洋理工大學由於使用Lunar New Year指稱農曆新年,而未使用Chinese New Year,遭人惡意竄改為Chinese,但校方堅稱,使用Lunar旨在秉持多樣性和包容性精神。(取自網路)

2023/01/24 05:30

〔編譯陳成良/綜合報導〕韓國誠信女子大學教授徐坰德十九日在臉書發起正名運動,呼籲把春節的英文譯法,從「Chinese New Year」(中國新年)改為「Lunar New Year」(農曆新年),引爆一場文化歸屬之爭,也觸動中國敏感民族情緒,包含英國大英博物館、迪士尼度假區與新加坡南洋理工大學等皆因使用Lunar而非Chinese引發中國民眾不滿,遭到大批網友出征。

大英博物館廿日舉辦以韓國農曆新年為主的表演活動,並在推特上歡迎民眾「一起慶祝韓國農曆新年」,結果遭到中國網友圍剿,最後刪文;新加坡南洋理工大學在校內慶祝農曆春節時使用「Lunar New Year」,慘遭中國留學生塗改成「Chinese New Year」。校方回應表示,該校有來自中韓及越南等不同國家的學生及教職員工,秉持多樣性、包容性精神,因此使用Lunar一字。

此外,迪士尼度假區在官方推特以Lunar New Year稱呼農曆新年,並且歡迎遊客到加州迪士尼樂園旅遊,歡度新年。這篇貼文同樣引發中國網友要求道歉並正名「中國新年」,其中不乏謾罵與攻擊言詞。

中國同樣有人「不慎」使用了Lunar New Year而踩到地雷。演員王鶴棣所創立的個人服裝品牌D.Desirable,日前在Instagram發布新年祝賀時,也使用了Lunar New Year一詞,遭憤怒中國網友出征。

韓女團用中國新年祝賀 遭韓網友炎上

而在韓國,女團「NewJeans」韓澳混血成員Danielle向粉絲祝賀春節時,用了「Chinese New Year」拜年,意外遭韓國網友「炎上」,引發熱議。

過去,「Chinese New Year」的說法在西方世界確實被更廣泛使用,然而近年來以「漢字文化圈」的韓國、越南等國為首的正名風潮,以及全球民族平等意識抬頭,讓多國政府如加拿大和美國都開始意識到稱呼「Chinese New Year」 可能會冒犯到國內非中國裔、但同樣慶祝農曆新年的族群,因此在千禧年以後,西方世界便多改稱「Lunar New Year」。

