愛沙尼亞以牙還牙驅逐俄羅斯大使 拉脫維亞跟進

〔中央社〕俄羅斯今天以愛沙尼亞反俄為由,將彼此外交關係降級並驅逐對方使節後,愛沙尼亞與鄰國拉脫維亞也要求俄國大使離境。這兩個波羅的海國家同為北大西洋公約組織(NATO)成員。

路透社報導,包括愛沙尼亞、拉脫維亞與另個波羅的海國家立陶宛在內,一群北約盟國不斷強烈呼籲德國將豹2(Leopard 2)戰車提供給烏克蘭,以強化烏軍對抗俄羅斯侵略戰爭的能力。

俄羅斯外交部今天表示,它已告知愛沙尼亞駐俄使節須在2月離境,且未來兩國只會在對方首都派駐臨時代辦,而非大使。

愛沙尼亞隨後也以相同做法回應。愛沙尼亞外交部長雷恩薩魯(Urmas Reinsalu)表示,他要求俄羅斯使節在2月7日前離境。

雷恩薩魯在聲明中還說:「由於俄羅斯正計劃發動大規模攻擊,我們將繼續支持烏克蘭,並呼籲其他理念相同國家增加對烏克蘭的援助。」

與愛沙尼亞同為歐洲聯盟(EU)成員國的拉脫維亞,今天也對俄羅斯採取相同行動,展現團結一致。拉脫維亞外交部長林克維奇斯拉(Edgars Rinkevics)在推特(Twitter)發文表示,他們已告知俄國使節須在2月27日前離境。

兩國也皆將與俄羅斯的外交關係降級至臨時代辦層級。

