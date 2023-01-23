為表尊重 英國博物館停用木乃伊稱呼

大英博物館等英國部分博物館，已不再使用「木乃伊」一詞來形容古埃及人的遺骸。（法新社檔案照）

2023/01/23 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕為了表示「尊重」（respect），包括大英博物館（The British Museum）在內的部分英國博物館，已不再使用「木乃伊」（mummy）一詞來形容古埃及人的遺骸，因為這個詞是「非人化的」（dehumanising），會讓人聯想到「可怕的怪物」，對古埃及人不尊重，而且帶有英國殖民歷史的痕跡。

英國每日郵報（Daily Mail）21日報導，目前這些博物館傾向於採用「木乃伊化的人」（mummified person）或「木乃伊化的遺骸」（mummified remains）這兩個字，做為更為政治正確的替代選項。

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大英博物館表示，他們希望藉此向訪客強調，他們看到的展品是曾經真實生活過的人，「木乃伊」這個字對3000多年前的死者「不尊重」。

位於紐卡索（Newcastle）的大北方博物館（Great North Museum）也表示，他們已經對館內收藏的西元前600年的女性木乃伊里托魯（Irtyru）使用新稱呼，藉此承認英國過去殖民剝削的歷史，並給予她應有的尊重。

愛丁堡的蘇格蘭國家博物館（National Museums Scotland）也從古埃及人遺骸的標籤上刪除「木乃伊」一詞。該館發言人說，如果知道遺骸的名字，就用那個名字，否則就用「木乃伊化的男人、女人、男孩、女孩或人」（mummified man, woman, boy, girl or person），因為「我們指的是人，而不是物體。」（we are referring to people, not objects.）。

此外，拜各類恐怖影片所賜，博物館還擔心，「木乃伊」已經與「可怕的怪物」（terrifying monsters）聯想在一起，例如1932年的電影「木乃伊」（The Mummy）。大北方博物館的安德森（Jo Anderson）指出，關於木乃伊詛咒的傳說和描述超自然怪物的電影，「侵蝕他們做為人的屬性」。

據報導，「木乃伊」一詞至少從1615年開始在英語中使用，被某些人認為帶有英國殖民歷史的痕跡，因為這個詞起源於阿拉伯文的「mummiya」，意指有防腐作用的「瀝青」（bitumen）。英國博物館收藏的許多木乃伊，都是在其殖民擴張時期被運到英國本土，尤其是在維多利亞時代，當時開箱甚至成為一種流行。

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